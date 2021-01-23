Ученые: коронавирусы мутируют случайным образом и разными способами

Как и все вирусы, SARS-CoV-2 постоянно мутирует, чтобы увеличить свои шансы на выживание. Большинство мутаций безопасно, но недавно в Великобритании, Южной Африке и Бразилии появились и новые, более опасные штаммы вируса.

«Когда мы поддерживаем низкое количество случаев заболевания, мы существенно ограничивает размер игровой площадки вируса», – сказала Эмма Ходкрофт, эпидемиолог из Бернского университета.

Венди Барклай, вирусолог из лондонского Имперского колледжа, сказала, что к мутациям привела совокупность нескольких факторов.

«Это комбинация количества вирусов, количества раз, когда вы бросаете кости, определяет, что произойдет, в сочетании с окружающей средой, в которой вирус находится в настоящее время», – сказала она.

По ее словам, появление новых вариантов через год после Covid-19 не было неожиданностью, поскольку уровень глобального иммунитета повышается за счет вакцинации и естественного заражения. В Южной Африке и Бразилии уже был достаточно высокий уровень антител от людей, которые были инфицированы и вылечились от вируса.

Другие эксперты выразили сомнение, что уровень иммунитета напрямую влияет на текущие мутации. Бьорн Мейер, вирусолог из Института Пастера в Париже, сказал, что более вероятно, что каждая мутация произошла у одного человека, который затем передал ее другим.

Французская медицинская академия заявляет, что южноафриканский вариант «может возникнуть в результате более интенсивной и продолжительной репликации вируса у людей, живущих с ВИЧ», случаи которых там очень распространены.

Хотя точное происхождение вариантов остается предметом споров, ученые единодушны в том, что их эффект требует тщательного изучения.​