Последняя воля: покупателей дома отпугивает "отдыхающий" на заднем дворе хозяин

Английский рынок недвижимости не устает удивлять: в Лидсе выставлен на продажу дом, последним желанием хозяина которого было похоронить его в собственном дворе.

61-летний Майкл Джексон родился и умер в этом доме. Мать мужчины, 84-летняя Джоан, рассказала изданию The Sun, что ее сын всегда мечтал, что дом станет местом его упокоения.

«Вся семья знала, что это было его сокровенным желанием», - объяснила Джоан и добавила: «Сын был настолько привязан к дому, что никогда не хотел покидать его».

К сожалению, близким Майкла ничего не остается, кроме как продать его дом. Дети мужчины надеются, что новые хозяева будут уважать последнюю волю их отца и с уважением отнесутся к его последнему пристанищу.

«Отец прожил здесь всю свою жизнь. На мой взгляд, будет справедливо, если его останки будут покоиться здесь», - сказал сын Майкла.