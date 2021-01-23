Паэт: решение Финляндии закрыть границы противоречит принципу ЕС

«Это будет иметь долгосрочные последствия, - пишет Паэт в социальных сетях. - Такое нарушение принципа свободного передвижения создает большие трудности для десятков тысяч людей как в Финляндии и Эстонии, так и в других странах».

«В то же время, влияние этой меры на сферу здоровья очень сомнительно. К настоящему времени в Европе за последний год было достаточно примеров того, как ограничения на поездки не оказывали существенного влияния на распространение инфекции, что подтверждено международными организациями. К тому же фактически проводится различие между представителями различных сфер жизни. Занятые в Финляндии медработники из Эстонии получат право на въезд, а, например, учителя и строители - нет», - подверг Паэт критике решение финнов.

"В то же время для еще большего снижения гипотетического риска можно было бы, например, требовать, чтобы пассажиры предъявляли отрицательный результат теста, - посоветовал Паэт".

По оценке евродепутата, подобное обширное ограничение непропорционально, под вопросом и его плюсы - с учетом всех тех крупные проблем, которые оно создаст как многим людям, так и принципу свободного передвижения в ЕС.