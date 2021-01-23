Численность заключенных в Эстонии год за годом снижается

В начале прошлого года заключенных начитывалось 2 477, а к концу года - 2 348, из них 1882 человека были осужденными, а 466 - арестованными, сообщила в субботу BNS пресс-служба Министерства юстиции.

Осужденных за год стало меньше на 102, а арестованных - на 27 человек.

Направленных под уголовный надзор стало меньше на 307 человек, так что на конец прошлого года таких заключенных насчитывалось 3844. При этом в 2005 году в тюрьмах и арестных домах находились около 5000 осужденных и арестованных.

Из-за риска распространения вируса в прошлом году было ограничено проведение различных социальных программ и других направленных на развитие полезных навыков мер.

В прошлом году в социальных программах приняли участие 472 осужденных (в 2019 году 761), 837 находящихся под уголовным надзором (в 2019 году 1106) и 32 арестованных (в 2019 году 29), больше всего участников было в социальной программе «Тренинг образа жизни», где обучение прошли 517 человек, тогда как годом раньше - 713 человек.

Обучавшихся в основной школе и гимназии заключенных в этом году остается столько же, сколько было годом раньше: в начале 2020/21 учебного года в основной школе начали обучение 66, а в гимназии 59 человек. По одному заключенному получили высшее образование как в прошлом, так и в позапрошлом году. К получению профобразования в этом учебном году приступили 169 заключенных. На курсы государственного языка в прошлом году пошли 286, а завершили эти курсы с положительным результатом 108 заключенных.

В прошлом году во время отбытия заключения пять человек скончались в обычной больнице, девять - в тюрьмах. Годом ранее случаев смерти было 15.

Наиболее частые причины смерти - злокачественные новообразования и сердечно-сосудистые заболевания. Больше трети умерших от болезней были носителями ВИЧ. В прошлом году произошло три самоубийства, в позапрошлом - четыре.

В прошлом году не произошло побегов ни с территории тюрьмы закрытого типа, ни в тех случаях, когда заключенный находился вне тюрьмы.