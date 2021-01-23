ВОЗ допускает, что коронавирус способен выжить даже в морозилке
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, что коронавирус SARS-CoV-2 может оставаться на упаковках замороженных продуктов.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, что коронавирус SARS-CoV-2 может оставаться на упаковках замороженных продуктов.
Вирус может оставаться на упаковках даже при длительной транспортировке и передаваться к человеку. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
В ВОЗ отметили, что коронавирус способен выживать долгое время в условиях заморозки и холодного хранения. При этом в рекомендациях организации указывается, что риск заражения для потребителей является минимальным, однако в редких случаях продукты могут быть заражены во время их производства.
В то же время в ВОЗ добавили, что данный проект рекомендаций является черновым и требует доработки.
Отмечается, что 15 января на северо-востоке Китая в городе Тяньзинь выявили коронавирус на партии мороженного.
Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что поставки вакцин по COVAX могут начаться в феврале.