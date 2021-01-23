Сб, 23.01.2021
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Хенн Пыллуаас
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ВОЗ допускает, что коронавирус способен выжить даже в морозилке

Külmutatud marjad. ФОТО: Ants Liigus / Pärnu Postimees

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, что коронавирус  SARS-CoV-2 может оставаться на упаковках замороженных продуктов. 

Вирус может оставаться на упаковках даже при длительной транспортировке и передаваться к человеку. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В ВОЗ отметили, что коронавирус способен выживать долгое время в условиях заморозки и холодного хранения. При этом в рекомендациях организации указывается, что риск заражения для потребителей является минимальным, однако в редких случаях продукты могут быть заражены во время их производства.

В то же время в ВОЗ добавили, что данный проект рекомендаций является черновым и требует доработки.

Отмечается, что 15 января на северо-востоке Китая в городе Тяньзинь выявили коронавирус на партии мороженного.

Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что поставки вакцин по COVAX могут начаться в феврале.

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