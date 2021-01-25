Вопрос читателя: как правильно и безопасно должны открываться двери в квартиру - внутрь или наружу?

«При строительстве дома были установлены двери, открывающиеся в квартиру, чтобы не мешать друг другу, в том числе при эвакуации, - пишет Юлия. - В какое-то время все поставили вторые двери, которые открываются в подъезд. И теперь соседи могут входить в квартиры и выходить из них буквально по очереди». Юлия даже начертила схемы открывания дверей.

ФОТО: KV.EE, рисунки читательницы, фотоколлаж Вера Копти.

«Пришло время менять старые двери, и поскольку современные технологии позволяют вместо двух плохих дверей поставить одну хорошую, то возник вопрос - в какую все-таки сторону должна открываться дверь? - спрашивает Юлия. - Нигде не нашла точной информации по поводу правильности открывания входных дверей».

Отвечает советник по русскоязычным СМИ коммуникационного отдела Спасательного департамента Дарья Денисова.

В хрущевках все двери в квартиры были спроектированы с открыванием внутрь. Это было сделано для того, чтобы при эвакуации все двери могли открыться одновременно, не мешая друг другу. Сейчас в новостройках, где расстояние между квартирами больше двух метров, неважно, в какую сторону будут открываться двери.

Однако новая дверь в хрущевке должна открываться в квaртиру, а также быть противопожарной - со значком EI30 S200, если вы ее меняете в 2021 году.

Когда в многоквартирный дом приходит наш инспектор, он проверяет, в какую сторону открывается дверь в квартиру.

Если по изначальному проекту дверь должна открываться в сторону квартиры, то инспектор составляет предписание (не путать со штрафом!) и просит дверь заменить. 9

Конечно, часто возникают сложности с тем, чтобы найти проект здания, если оно было построено, например, в 1950-м году. Тогда внимание обращается на метраж помещения и расстояние между квартирами. Если двери при открытии друг другу не мешают и люди могут одновременно выйти из своих квартир, то все в порядке.

Но если вы знаете, что при открывании ваши двери ударяются о соседние, когда они открываются одновременно, их нужно заменить.