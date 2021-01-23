Сб, 23.01.2021
Как премьер-министр я не принимал никаких злонамеренных или заведомо неправильных решений. Юри Ратас
Юри Ратас
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Фото ⟩ На Ратушной площади открыт лабиринт из елок

ФОТО: Управа района Кесклинн

Ратушную площадь с сегодняшнего дня украшает лабиринт из елок, который образует фигуру василька. 

"Это отличный пример повторного использования - в центре лабиринта стоит наша рождественская ель, вокруг нее елки из которых состоял волшебный лес, а в дополнение к ним установлены маленькие елки, которые ранее украшали улицы Старого города. В итоге более сотни елок образуют лабиринт в виде василька, в котором сегодня можно было найти небольшое угощение", - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.  

ФОТО: Управа района Кесклинн

После окончания работы рождественского рынка на Ратушной площади был открыт волшебный лес из елок и светящихся животных. Лабиринт из елок простоит на площади около трех недель. После этого они будут переданы предприятию Utilitas.

ФОТО: Управа района Кесклинн

Управ района Кесклинн уже несколько лет создает из елок, украшающих улицы города, лабиринт на Ратушной площади. Лабиринт появляется на площади перед Павловым днем (25 января), который по народному календарю является серединой зимы и символизирует победу света над тьмой.  

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