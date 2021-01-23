Не шутка ли это? Смотрите, по какой цене продают историческую мызу в Ляэне-Вирумаа
В Ляэне-Вирумаа, в волости Сымеру, выставлена на продажу историческая мыза Ухтна, передает Kodustiil.
В Ляэне-Вирумаа, в волости Сымеру, выставлена на продажу историческая мыза Ухтна, передает Kodustiil.
Одноэтажная каменная мыза знавала лучшие времена. Стоимость вырванного из цепких лап времени здания составляет на портале недвижимости всего 100 евро: будет ли недвижимость продана по такой низкой до нелепости цене и насколько высока ее реальная цена, покажет время.
Мыза Ухтна (немецкое название - Uchten) - рыцарская усадьба находится в приходе Раквере. Первый раз об усадьбе упоминалось в 1489 году.
Последним собственником до национализации 1919 года был дворянский род Weiss. Здание в стиле классицизм было построено в первых десятилетиях XIX века.
С объявлением можно ознакомиться на странице портала недвижимости City24.