Сб, 23.01.2021
Это вызвало настолько значительный раскол в обществе, что у нас больше не было четкого желания продолжать эту тему. Майлис Репс
Майлис Репс
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В магазине Espak вспыхнул пожар

Магазин Espak. ФОТО: Urmas Glase

В пятницу вечером оператор по камере видеонаблюдения заметил дым в автоматической котельной пайдеского магазина Espak и сообщил об этом в Центр тревоги.

Вызов поступил в Центр тревоги вчера, 22 января, в 23.07. На месте происшествия спасатели установили, что в находящейся во дворе магазина Espak котельной загорелись гранулы, но благодаря оперативному вызову спасатели успели на место до того, как огонь успел усилиться и нанести большой ущерб, пишет Järva Teаtaja.

Как передает Западно-Эстонский спасательный центр в 23.40 опасная ситуация была уже разрешена.

Пожар не оказал влияния на работу магазина. 

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