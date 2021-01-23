В магазине Espak вспыхнул пожар
В пятницу вечером оператор по камере видеонаблюдения заметил дым в автоматической котельной пайдеского магазина Espak и сообщил об этом в Центр тревоги.
В пятницу вечером оператор по камере видеонаблюдения заметил дым в автоматической котельной пайдеского магазина Espak и сообщил об этом в Центр тревоги.
Вызов поступил в Центр тревоги вчера, 22 января, в 23.07. На месте происшествия спасатели установили, что в находящейся во дворе магазина Espak котельной загорелись гранулы, но благодаря оперативному вызову спасатели успели на место до того, как огонь успел усилиться и нанести большой ущерб, пишет Järva Teаtaja.
Как передает Западно-Эстонский спасательный центр в 23.40 опасная ситуация была уже разрешена.
Пожар не оказал влияния на работу магазина.