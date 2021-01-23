В магазине Espak вспыхнул пожар

Вызов поступил в Центр тревоги вчера, 22 января, в 23.07. На месте происшествия спасатели установили, что в находящейся во дворе магазина Espak котельной загорелись гранулы, но благодаря оперативному вызову спасатели успели на место до того, как огонь успел усилиться и нанести большой ущерб, пишет Järva Teаtaja.