Легендарный телеведущий Ларри Кинг скончался от коронавируса

В начале января американские СМИ сообщали, что Кинг был госпитализирован, у него был положительный результат теста на коронавирус, передает "Интерфакс" .

Кинг (настоящее имя - Лоуренс Харви Зейгер), ставший одной из легенд тележурналистики, родился 19 ноября 1933 года в Нью-Йорке. Всемирную известность ему принесло ток-шоу Larry King Live, которое он вел на телеканале CNN на протяжении 25 лет: с 1985 года по 2010.