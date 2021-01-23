Сб, 23.01.2021
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Индрек Касела
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Легендарный телеведущий Ларри Кинг скончался от коронавируса

Ларри Кинг. ФОТО: ROSE M. PROUSER/AP/Scanpix

Американский тележурналист Ларри Кинг скончался в медицинском центре в Лос-Анджелесе в возрасте 87 лет. Об этом сообщается на его странице в твиттере.

В начале января американские СМИ сообщали, что Кинг был госпитализирован, у него был положительный результат теста на коронавирус, передает "Интерфакс"

Кинг (настоящее имя - Лоуренс Харви Зейгер), ставший одной из легенд тележурналистики, родился 19 ноября 1933 года в Нью-Йорке. Всемирную известность ему принесло ток-шоу Larry King Live, которое он вел на телеканале CNN на протяжении 25 лет: с 1985 года по 2010.

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