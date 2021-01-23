Легендарный телеведущий Ларри Кинг скончался от коронавируса
Американский тележурналист Ларри Кинг скончался в медицинском центре в Лос-Анджелесе в возрасте 87 лет. Об этом сообщается на его странице в твиттере.
Американский тележурналист Ларри Кинг скончался в медицинском центре в Лос-Анджелесе в возрасте 87 лет. Об этом сообщается на его странице в твиттере.
В начале января американские СМИ сообщали, что Кинг был госпитализирован, у него был положительный результат теста на коронавирус, передает "Интерфакс".
Кинг (настоящее имя - Лоуренс Харви Зейгер), ставший одной из легенд тележурналистики, родился 19 ноября 1933 года в Нью-Йорке. Всемирную известность ему принесло ток-шоу Larry King Live, которое он вел на телеканале CNN на протяжении 25 лет: с 1985 года по 2010.
January 23, 2021