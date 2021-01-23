В Петербурге полиция массово задерживает журналистов

У Исаакиевского собора задержали корреспондента "Медиазоны" Давида Френкеля, сотрудников петербургской редакции "Коммерсанта" Олега Делимбетова и Марину Цареву, студентов - корреспондентов SotaVision Асю Карпину и Петра Иванова, редакторов канала "Объектив Реалий" Яна Кутина и Андрея Макашова, редактора канала "ПЬЯТNИЦА" Нику Самусик, перечисляет Telegram-канал moloko plus. Цареву позже отпустили, так как места в автозаке закончились.
Позже у памятника "Медный всадник" задержали корреспондентку "Медузы" Александру Сивцову. Давид Френкель сообщил, что вместе с ним в полицейском автобусе находятся около 20 человек. В их числе журналист канала RTVi Михаил Шептун, передает "Медиазона".
Причин задержания журналистам не объяснили. Силовики проверяли пресс-карты и говорили: "Этого уводите", рассказал Френкель The Insider. По словам журналиста, полицейские постоянно угрожают ему применением физической силы. В прошлом году полицейский сломал Френкелю руку на избирательном участке.
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