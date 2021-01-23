Сб, 23.01.2021
Как премьер-министр я не принимал никаких злонамеренных или заведомо неправильных решений. Юри Ратас
Юри Ратас
1 мин для прочтения

В Петербурге полиция массово задерживает журналистов

Задержание в Санкт-Петербурге. Фото иллюстративное. ФОТО: Peter Kovalev/Peter Kovalev/TASS

В Санкт-Петербурге на Сенатской площади, где анонсирована акция в поддержку Алексея Навального, массово задерживают журналистов, несмотря на наличие у них пресс-карт, редакционных заданий и опознавательных знаков, передает Newsru.

У Исаакиевского собора задержали корреспондента "Медиазоны" Давида Френкеля, сотрудников петербургской редакции "Коммерсанта" Олега Делимбетова и Марину Цареву, студентов - корреспондентов SotaVision Асю Карпину и Петра Иванова, редакторов канала "Объектив Реалий" Яна Кутина и Андрея Макашова, редактора канала "ПЬЯТNИЦА" Нику Самусик, перечисляет Telegram-канал moloko plus. Цареву позже отпустили, так как места в автозаке закончились.

Позже у памятника "Медный всадник" задержали корреспондентку "Медузы" Александру Сивцову. Давид Френкель сообщил, что вместе с ним в полицейском автобусе находятся около 20 человек. В их числе журналист канала RTVi Михаил Шептун, передает "Медиазона".

Причин задержания журналистам не объяснили. Силовики проверяли пресс-карты и говорили: "Этого уводите", рассказал Френкель The Insider. По словам журналиста, полицейские постоянно угрожают ему применением физической силы. В прошлом году полицейский сломал Френкелю руку на избирательном участке.

Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back