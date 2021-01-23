Процесс вакцинации в Эстонии вскоре перейдет в следующую фазу

Однако государство хотело бы вакцинировать не менее половины взрослого населения. Недавний опрос показал, что хотят пройти вакцинацию 63 процента жителей, из которых 32 процента уверены в своем решении, а 31 процент еще не приняли окончательного решения, но считают, что они, вероятно, все же хотели бы пройти вакцинацию. 16 процентов населения не приняли решения, но скорее склонны отказаться от вакцинации. 15 процентов населения определенно не хотят вакцинироваться.

Почему некоторые люди приняли такое решение? В основном потому, что им нужно больше информации о вакцинах. Также они опасаются побочных эффектов укола. «Принципиальных противников прививок - чуть более двух процентов населения», - пояснила результаты опроса Палусте.

Она добавила, что поскольку вакцины Pfizer-BioNTech и Moderna были разработаны с использованием нового метода, именно этот факт вызывает сомнения и вопросы. Скорость процесса разработки вакцины также заставила людей усомниться в ее безопасности, возникает много вопросов о возможных побочных эффектах, в том числе о возможности аллергических реакций; они также хотят увидеть, как вакцина подействует в Эстонии на тех, кто получил две дозы.

В прессе сообщалось о случаях, когда больницы предлагали вакцину своим родственникам или даже клубам. Министр социальных дел Танель Кийк отметил, что это скорее исключительные ситуации.

«Если мы говорим о более чем 20 000 прививок, мы найдем отдельные исключения, когда это не было выполнено, но, как говорится, исключение подтверждает правило», - сказал Кийк. По словам министра, планы и инструкции вакцинации в целом безопасно соблюдались в 90% случаев.

Надзор за вакцинацией

Вице-канцлер Марис Йессе объяснила, что надзор может быть проведен постфактум путем сравнения данных, но нельзя полностью исключить так называемый "левый оборот" вакцины.

«Это зависит от совести вакцинирующего», - сказала Йессе.

Медицинский руководитель чрезвычайной ситуации Департамента здоровья Урмас Суле сказал, что персонал больницы должен быть защищен от коронавируса, чтобы создать в больнице безопасную среду . Даже если в некоторых больницах вакцинация целевых групп была проведена иначе, чем планировалось изначально, это не распространенный подход, а, скорее, исключение.

Другой подход

Семейный врач Трийн Перксон рассказала в программе Otse Postimehest, что в их центре семейных врачей практикуется несколько иной подход к вакцинации. Когда до них дошли новости о том, что врачи общей практики могут приступить к вакцинации, всем центрам семейной медицины было поручено составить списки пациентов из группы риска, чтобы они могли быть вакцинированы оставшимися после врачей дозами вакцины как можно скорее.

«Если известно, например, что на этот день запланировано шесть прививок, но один из этих людей не может приехать, значит, у нас есть кто-то другой, чтобы заменить его», - объяснила Перксон.