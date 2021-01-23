Сб, 23.01.2021
Думаю, этот шаг был несколько поспешным, так как подозрения предъявили не Юри Ратасу. Хенн Пыллуаас
Хенн Пыллуаас
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Процесс вакцинации в Эстонии вскоре перейдет в следующую фазу
Вакцинироваться хочет 63% населения

Esimesena kutsutakse vaktsineerima üle 80-aastaseid Eestimaa elanikke. Nendele järgnevad vanemad kui 70-aastased, kellel esinevad haigused ja sellised seisundid, mille tõttu on neil suur risk haigestuda väga raskelt, koguni niimoodi, et vajavad haiglaravi. ФОТО: Tiina Oja

Уже со следующего месяца в Эстонии можно будет начать  вакцинацию групп риска несмотря на то, что на прошлой неделе по темпам вакцинации в Эстонии ударили трудности с поставками от фармацевтического производителя Pfizer-BioNTech. В Эстонии на данный момент вакцинированы более 24 000 человек. Свои дозы вакцины получили и первые дома престарелых. На сегодняшний день первой дозой вакцинированы жители 47 домов престарелых, пишет Postimees.

«Всего у нас 55 домов особого ухода. Люди, живущие в домах престарелых, наиболее уязвимы к серьезному заболеванию Covid-19, потому что живут вместе», - сказала вице-канцлер Министерства социальных дел Марис Йессе.

План по началу вакцинации групп риска в феврале остается в силе. Особенно, если Pfizer сможет поставлять в Эстонию 11 000 доз в неделю. Однако не все уезды смогут быть охвачены этими дозами сразу, поэтому вакцинация групп риска будет постепенно распространяться по Эстонии в зависимости от количества вакцин, поступающих в страну.

Вакцина - не волшебная палочка

По словам вице-канцлера Йессе, вакцины, особенно в небольших небольших количествах, не являются волшебной палочкой в ​​борьбе с коронавирусом.

«Все остальные меры предосторожности по-прежнему необходимы», - подчеркнула Йессе. Люди, получившие вторую дозу вакцины, могут дышать более спокойно: они уже полностью защищены от болезни Covid-19.

В понедельник в Эстонию должно прибыть около 11 000 доз вакцины Pfizer-BioNTech. «Мы сможем быть уверены в количестве только тогда, когда посылка будет отправлена ​​в Эстонию», - пояснила советник отдела народного здоровья Министерства социальных дел Кярт Сыбер.

По словам вице-канцлера Йессе, графики поставок Pfizer-BioNTech были пересмотрены и утверждены. «Я не вижу возможности, чтобы крупный производитель вакцин мог во второй раз позволить себе такой неприятный сюрприз для стран-членов Евросоюза», - сказала Йессе.

Несмотря на то, что министерство верит в графики поставок вакцины производителя, подход к снижению потенциальных рисков поставок будет организован так, чтобы у Департамента здоровья был небольшой резерв на случай задержек с поставкой, даже краткосрочных.

С самого начала министерство планировало полный курс вакцинации для каждого гражданина, что означает, что каждый вакцинированный получит две дозы вакцины в течение периода, указанного производителем.

Насколько известно Министерству социальных дел, большинство стран-членов Европейского союза не планируют откладывать введение второй дозы вакцины, и это не поддерживает государственная экспертная комиссия по иммунопрофилактике в Эстонии.

Все ли медики хотят вакцинироваться?

По словам руководителя сети здравоохранения Министерства социальных дел Хели Палусте, не все сотрудники больниц еще получили свою первую дозу вакцины. Получили те, кто хотел. «В то же время тех людей, которые не подали в числе первых сигнал работодателю о своем желании пройти вакцинацию, нельзя считать отказавшимися от вакцинации. Поэтому пока невозможно определить, кто хочет или кто не хочет вакцинироваться», - сказала Палусте.

Некоторым людям требуется больше времени, чтобы решить. По словам Палусте, на них не следует оказывать никакого давления. График вакцинации еще не дошел до всех. «Отказавшихся от вакцинации учреждения здравоохранения отдельно не регистрируют, и никакие данные об этом не собираются, поскольку на данном этапе мы не можем считать людей, не готовых вакцинироваться при первой возможности, отказавшимися от вакцинации», - объяснила Палусте.

Однако государство хотело бы вакцинировать не менее половины взрослого населения. Недавний опрос показал, что хотят пройти вакцинацию 63 процента жителей, из которых 32 процента уверены в своем решении, а 31 процент еще не приняли окончательного решения, но считают, что они, вероятно, все же хотели бы пройти вакцинацию. 16 процентов населения не приняли решения, но скорее склонны отказаться от вакцинации. 15 процентов населения определенно не хотят вакцинироваться. 

Почему некоторые люди приняли такое решение? В основном потому, что им нужно больше информации о вакцинах. Также они опасаются побочных эффектов укола. «Принципиальных противников прививок - чуть более двух процентов населения», - пояснила результаты опроса Палусте.

Она добавила, что поскольку вакцины Pfizer-BioNTech и Moderna были разработаны с использованием нового метода, именно этот факт вызывает сомнения и вопросы. Скорость процесса разработки вакцины также заставила людей усомниться в ее безопасности, возникает много вопросов о возможных побочных эффектах, в том числе о возможности аллергических реакций; они также хотят увидеть, как вакцина подействует в Эстонии на тех, кто получил две дозы.

В прессе сообщалось о случаях, когда больницы предлагали вакцину своим родственникам или даже клубам. Министр социальных дел Танель Кийк отметил, что это скорее исключительные ситуации.

«Если мы говорим о более чем 20 000 прививок, мы найдем отдельные исключения, когда это не было выполнено, но, как говорится, исключение подтверждает правило», - сказал Кийк. По словам министра, планы и инструкции вакцинации в целом безопасно соблюдались в 90% случаев.

Надзор за вакцинацией

Вице-канцлер Марис Йессе объяснила, что надзор может быть проведен постфактум путем сравнения данных, но нельзя полностью исключить так называемый "левый оборот" вакцины. 

«Это зависит от совести вакцинирующего», - сказала Йессе.

Медицинский руководитель чрезвычайной ситуации  Департамента здоровья Урмас Суле сказал, что персонал больницы должен быть защищен от коронавируса, чтобы создать в больнице безопасную среду . Даже если в некоторых больницах вакцинация целевых групп была проведена иначе, чем планировалось изначально, это не распространенный подход, а, скорее, исключение.

Другой подход

Семейный врач Трийн Перксон рассказала в программе Otse Postimehest, что в их центре семейных врачей практикуется несколько иной подход к вакцинации. Когда до них дошли новости о том, что врачи общей практики могут приступить к вакцинации, всем центрам семейной медицины было поручено составить списки пациентов из группы риска, чтобы они могли быть вакцинированы оставшимися после врачей дозами вакцины как можно скорее.

«Если известно, например, что на этот день запланировано шесть прививок, но один из этих людей не может приехать, значит, у нас есть кто-то другой, чтобы заменить его», - объяснила Перксон.

Врач подтвердила, что для семейных врачей важно, чтобы доза вакцины не тратилась зря. «Вот почему мы уже поговорили с живущими поблизости людьми, которые принадлежат к группе риска. Чтобы они могли прийти, как только им скажут: «Сейчас самое время!» - сказала Перксон.

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