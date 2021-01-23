Картина дня: акции в поддержку Навального, заминки с вакцинацией и румынские мошенники

БЛОГ, ФОТО, ВИДЕО 〉 Митинги по всей России: силовики перешли к жестким задержаниям, в автозаке оказалась и жена Навального

В городах России в субботу проходят акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, задержанного на месяц после возвращения в Россию и находящегося под угрозой тюремного заключения. Акции уже прошли как минимум в 13 крупных городах, в том числе Хабаровске, Южно-Сахалинске, Якутске. Пройдет акция и в Таллинне. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 В Таллинне проходит акция в поддержку Навального, народ скандирует: "Путин - вор!"

В центре Таллинна на площади Вабадузе сегодня днем проходит акция в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, заключенного под стражу в прошлое воскресенье сразу по возвращении в Москву из Германиию. Читать далее...

В Эстонии прибавилось 487 зараженных

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4968 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 487, то есть 9,8% от общего количества. Читать далее...

ФОТО И ВИДЕО 〉 На скользкой дороге спасательная машина попала в ДТП, пострадали спасатели

Сегодня рано утром спасательная машина Пыльтсамааской команды, направлявшаяся на спасательную операцию, съехала с дороги на шоссе Пыльтсамаа-Выхма. В результате автомобильной аварии спасатели получили травмы и были госпитализированы. Читать далее...

Эстонская фирма чудесным образом вернула украденные румынскими мошенниками 87 тысяч евро

Идя по следу 90 000 евро, которые мошенники обманом получили с одной из компаний Сааремаа, полиция, расследовавшая дело, вышла на Румынию. Почти два года спустя, в ноябре прошлого года, компания наконец вернула свои деньги. Читать далее...

ОТ РЕДАКЦИИ 〉 Потуги новой коалиции

Если не случится ничего глобального; если переговорщики от Партии реформ и Центристской партии, вполне дружелюбно общавшиеся неделю по ключевым вопросам жизни и развития государства, не передерутся в выходные во время распределения министерских портфелей, уже во вторник у нас есть шанс получить новое, вступившее в должность правительство. Читать далее...

Близкий соратник Алексея Навального Николай Ляскин: страх не должен лишить тебя жажды жить в нормальном государстве

Политическая деятельность соратника Навального Николая Ляскина (38) началась в 2012 году в Химках, где он руководил избирательным штабом уже несколько лет проживающей в Эстонии Евгении Чириковой. В сентябре 2017 года Ляскина во время президентской кампании пытались убить рядом с московским избирательным штабом. Читать далее...

ЛИЦО НЕДЕЛИ 〉 Навальный в темнице, Путин во дворце, а те, кто против - сегодня на улице

Пока Алексей Навальный лечился в Германии после отравления “Новичком”, он, понятно, не являлся дважды в месяц отмечаться в органы, как должен был, поскольку ранее был приговорен в РФ к условному наказанию. В России его объявили в розыск, и это выглядело, как очень прозрачный намек - не надо возвращаться домой. Но оппозиционный политик “перевернул шахматную доску” и прилетел за решетку. Читать далее...

Херем: расходы на оборону Эстонии должны составлять 6,5% ВВП

Для того, чтобы Эстония одна могла противостоять в течение длительного времени атаке России необходимо увеличить расходы на оборону до 6,5% ВВП, заявил командующий Силами обороны генерал-майор Мартин Херем. Читать далее...

Поставки вакцины AstraZeneca в ЕС будут временно сокращены на 60%

Британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca сократит поставки своей вакцины от COVID-19 в страны Евросоюза на 60%. Такая мера необходима из-за производственных проблем. Читать далее...

Пять человек умерли после вакцинации от коронавируса в Швейцарии