Видеоопрос ⟩ «Путин и российская власть сделали меня русофобом»

Многие из опрошенных Rus.Postimees людей оказались уроженцами России, которые когда-то переехали в Эстонию.

Сергей, живет в Эстонии 10 лет: Я считаю, что происходящее в России, с точки зрения закона и правосудия, — это полный беспредел. Людей не должны ни травить, ни сажать за их политические взгляды. Это сложный вопрос — освободят ли его — может быть, митинги не повлияют напрямую, но это точно создаст давление и, возможно, как-то поможет, в том числе и движению в целом по освобождению Навального и увеличению свобод граждан.

Гадир, россиянин: Я здесь в поддержку людей, которые считают недопустимым то, что происходит. И не только с Навальным, а то, что происходит с российским законодательством и как на него там плюют. Балтийские страны всегда выступают за права и свободы человека. Мы должны показать, что мы поддерживаем решение Эстонской Республики в том, чтобы оказывать давление на действующую в России власть. Потому что автократы, такие как Путин, они, по большому счету, всегда волнуются за свою репутацию на международной арене больше, чем за внутреннюю политику, потому что у них меньше рычагов влияния на внешнюю политику. Я не знаю, что будет с Алексеем дальше, но думаю, что нужно переживать за то, что происходит в «Матросской тишине», в своем последнем посте он недвусмысленно намекнул на то, что его могут попытаться убить, заявив, что не собирается убивать себя.

Андрей, гражданин Эстонии: Когда-то я был русским, я родился в Москве, но благодаря Путину и его банде, я не чувствую себя больше русским, мне абсолютно противно, что там происходит, меня бесит этот беспредел и цирк, которые творятся в России. Я желаю российскому народу процветания и хорошего будущего, а с Путиным оно невозможно.

Навального никто не выпустит, посмотрите на пример Белоруссии, посмотрите, что сейчас происходит. Путину совершенно плевать, это даже видно по реакциям на видео, которое только что выпустил Алексей Навальный, или, те, что публиковались ранее. Народ погудел-погудел, а ничего не изменилось. Но надо выходить, проявлять свою гражданскую позицию, показывать, что ты против. Как правильно сказал человек на трибуне, что все вот эти мероприятия (митинги - прим.ред.) они все-таки привлекают внимание. Я очень уважаю и горжусь теми людьми, которые вышли сегодня на улицы, потому что это проблема не только России, это проблема всего мира. Свобода слова, законы — они должны соблюдаться, страна должна работать для людей, а в России, к сожалению, это сейчас не так.

У меня большой конфликт с отцом на идеологической почве. Я вообще не понимаю это старое поколение, которое топит только за Путина, живет в Эстонии, совершенно не понимает этих российских реалий. Я общаюсь с молодежью в России и в моем окружении нет ни одного человека, который поддерживал бы Путина, поэтому меня удивляет, что поколение, которое вообще потеряло свои связи, наоборот, топит за жуликов, воров и диктаторов. Причем они видят, что происходит, но находят другие точки зрения, которые им ближе: "Путин ворует, но Навальный — шпион, а это гораздо хуже". Какая разница? Власть паразитирует на народе, а это неправильно, и это факт. Я вообще сегодня поймал себя на мысли, что Путин и российская власть сделали меня русофобом, мне глубоко противно всё, что происходит в России в плане права и государства. Я не могу назвать ничего хорошего, что я видел там в последние годы, и не слышал, что народ гордится Россией.