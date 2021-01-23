Сб, 23.01.2021
Как премьер-министр я не принимал никаких злонамеренных или заведомо неправильных решений. Юри Ратас
Юри Ратас
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Компания открыла стрельбу из BMW: один человек арестован

Парковка торгового центра Ülemiste. ФОТО: Madis Veltman

Прокуратура ходатайствовала о задержании одного человека из компании, которая в четверг открыла стрельбу из BMW, поскольку ранее судимый мужчина мог совершить новое преступление. Сегодня суд дал разрешение на его арест на время предварительного следствия, пишет Postimees.

В четверг за полчаса до полуночи в полицию поступило сообщение, что в Ласнамяэ по улице Лыытса в сторону Ülemiste едет автомобиль BMW, из которого производятся выстрелы. Полиция всерьез отреагировала на это сообщение, и через несколько минут автомобиль получил сигнал остановиться на стоянке центра Юлемисте. Полиция отреагировала на это сообщение с полной серьезностью и уже через пару минут на парковке торгового центра Ülemiste автомобилю был дан сигнал к остановке. 

На момент остановки в автомобиле находилось четверо мужчин. При осмотре BMW в машине были найдены три похожих на оружие предмета, два предмета представляли собой так называемые стартовые пистолеты, а еще один - макет автомата. Руководитель службы ведения делопроизводств Ида-Харьюского отделения полиции Райнис Синикас сказал, что для выяснения обстоятельств этого происшествия начато уголовное производство по статье о грубом нарушении общественного порядка.

«Размахивать в общественном месте каким-либо похожим на оружие предметом, не говоря уже о стрельбе, недопустимо», - сказал Синикас. С расстояния и полицейским, и очевидцам сложно определить,  огнестрельное это или пневматическое оружие, при виде похожих на оружие предметов и звуков выстрелов у людей совершенно обосновано возникает чувство страха. «Таким необдуманным поведением нарушители ставят в опасность и себя, поскольку подобная ситуация может привести к тому, что полиция для быстрого устранения опасности будет вынуждена применить свое табельное оружие», - отметил Синикас.

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