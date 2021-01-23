Компания открыла стрельбу из BMW: один человек арестован

В четверг за полчаса до полуночи в полицию поступило сообщение, что в Ласнамяэ по улице Лыытса в сторону Ülemiste едет автомобиль BMW, из которого производятся выстрелы. Полиция всерьез отреагировала на это сообщение, и через несколько минут автомобиль получил сигнал остановиться на стоянке центра Юлемисте. Полиция отреагировала на это сообщение с полной серьезностью и уже через пару минут на парковке торгового центра Ülemiste автомобилю был дан сигнал к остановке.

На момент остановки в автомобиле находилось четверо мужчин. При осмотре BMW в машине были найдены три похожих на оружие предмета, два предмета представляли собой так называемые стартовые пистолеты, а еще один - макет автомата. Руководитель службы ведения делопроизводств Ида-Харьюского отделения полиции Райнис Синикас сказал, что для выяснения обстоятельств этого происшествия начато уголовное производство по статье о грубом нарушении общественного порядка.