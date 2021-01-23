Сб, 23.01.2021
Ущерб был невообразимым, и он сильно повлиял на повседневную жизнь всех нас. Индрек Касела
Индрек Касела
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Водителя грузовика оштрафовали за съемку аварии

Opel Corsa, попавшая в ДТП. ФОТО: Pressportal

Немецкая полиция в субботу утром на северо-западе Германии задержала эстонского водителя грузовика, который за рулем снимал на свой мобильный телефон видео произошедшего ДТП, сообщает BNS со ссылкой на Presseportal.de.

Инцидент произошел около 7.20 по местному времени на скоростной магистрали между Ольденбургом и Леером, где 25-летний мужчина на черном Opel Corsa на обледеневшем асфальте врезался в ограждение, в результате машина отскочила и приземлилась на другую полосу.

Ехавший по той же дороге водитель на черном Mercedes не заметил стоявший с выключенными фарами Opel и врезался в него, и в ста метрах в другом ряду также встал в аварийном состоянии. По словам очевидцев, через мгновение к месту происшествия мчался еще один автомобиль, скорость которого была примерно 200 км/ч. От столкновения с Opel его отделяли считанные миллиметры.

Водители следующих автомобилей уже своевременно замечали опасность. Хотя материальный ущерб может достигать 20 000 евро, к счастью, люди в ДТП не пострадали.

До того, как автомобили были отбуксированы с места аварии, когда полиция еще снимала место происшествия, мимо проезжал грузовик с эстонскими номерами, водитель которого на свой мобильный телефон снимал произошедшее. Полиция проследовала за этим водителем и задержала в районе Ольденбурга. В рамках начатого производства об административном нарушении эстонского водителя оштрафовали.

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