Водителя грузовика оштрафовали за съемку аварии

Инцидент произошел около 7.20 по местному времени на скоростной магистрали между Ольденбургом и Леером, где 25-летний мужчина на черном Opel Corsa на обледеневшем асфальте врезался в ограждение, в результате машина отскочила и приземлилась на другую полосу.

Ехавший по той же дороге водитель на черном Mercedes не заметил стоявший с выключенными фарами Opel и врезался в него, и в ста метрах в другом ряду также встал в аварийном состоянии. По словам очевидцев, через мгновение к месту происшествия мчался еще один автомобиль, скорость которого была примерно 200 км/ч. От столкновения с Opel его отделяли считанные миллиметры.

Водители следующих автомобилей уже своевременно замечали опасность. Хотя материальный ущерб может достигать 20 000 евро, к счастью, люди в ДТП не пострадали.