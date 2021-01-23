Видео ⟩ «Ребята, одумайтесь»: в Петербурге сотрудник ОМОН сбил женщину ударом ноги в живот

Как сообщила «Фонтанке» автор ролика петербурженка Ирина, пострадавшей женщине было на вид около 50 лет. Она вела себя адекватно, не трогала полицейских, лишь поговорила с ними: «Что вы делаете? Вы против народа, это же ваши дети».

На видео запечатлено, что женщина вступилась за задержанного на площади Восстания. «Зачем вы его схватили, ребята?» — обратилась она к силовикам. В ответ один из них со всей силы ударил ее в живот. Женщина упала и ударилась затылком о землю.

Очевидцы позвонили в скорую, им ответили, что быстрее было бы обратиться за медицинской помощью к фельдшеру на Московском вокзале. Сочувствующие отвели пострадавшую на вокзал.

Позднее стало известно, что эта женщина ударилась головой об асфальт и получила сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и гематому затылка, сообщает Baza. По данным издания, 54-летнюю Маргариту Юдину доставили в больницу имени Джанелидзе, она находится в состоянии средней тяжести.