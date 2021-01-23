Сб, 23.01.2021
Думаю, этот шаг был несколько поспешным, так как подозрения предъявили не Юри Ратасу. Хенн Пыллуаас
Хенн Пыллуаас
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Видео ⟩ «Ребята, одумайтесь»: в Петербурге сотрудник ОМОН сбил женщину ударом ноги в живот

Фото иллюстративное. ФОТО: YURI BELYAT/REUTERS

В Санкт-Петербурге сотрудник ОМОН ударил ногой в живот участницу несогласованной акции в поддержку Алексея Навального. По словам очевидцев, она вела себя мирно и пыталась вразумить полицейских разговорами. Жестокость представителя правоохранительных органов попала на видео.

Как сообщила «Фонтанке» автор ролика петербурженка Ирина, пострадавшей женщине было на вид около 50 лет. Она вела себя адекватно, не трогала полицейских, лишь поговорила с ними: «Что вы делаете? Вы против народа, это же ваши дети».

На видео запечатлено, что женщина вступилась за задержанного на площади Восстания. «Зачем вы его схватили, ребята?» — обратилась она к силовикам. В ответ один из них со всей силы ударил ее в живот. Женщина упала и ударилась затылком о землю.

Очевидцы позвонили в скорую, им ответили, что быстрее было бы обратиться за медицинской помощью к фельдшеру на Московском вокзале. Сочувствующие отвели пострадавшую на вокзал.

Позднее стало известно, что эта женщина ударилась головой об асфальт и получила сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и гематому затылка, сообщает Baza. По данным издания, 54-летнюю Маргариту Юдину доставили в больницу имени Джанелидзе, она находится в состоянии средней тяжести.

Начальник управления информации ГУ МВД по Петербургу Вячеслав Степченко сказал изданию «Подъем», что ведомство изучает видео, на котором полицейский бьет женщину в живот.

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