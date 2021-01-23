МИД Белоруссии: поражает цинизм и двуличие Эстонии

"Да, Беларусь - молодое независимое европейское государство, в котором продолжаются процессы становления как журналистского сообщества, так и правовой системы его регулирования. Да, не все еще гладко и есть объективные вопросы, которые требуют решения. Но натягивать это, хоть и неформально, на площадку ООН просто абсурдно. И даже на этом фоне поражает цинизм и откровенное двуличие продолжающей упиваться своим статусом непостоянного члена Совета Безопасности ООН Эстонии. Власти этой страны, например, недавно ничтоже сумняшеся ликвидировали местную редакцию одного новостного агентства", - заявил журналистам пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

Напомним, что в пятницу, 22 августа, Эстония провела неформальное высокоуровневое виртуальное заседание Совета безопасности ООН в поддержку свободы СМИ в Белоруссии.

Заседание стало продолжением организованного Эстонией ранее, 4 сентября, заседания СБ ООН, где рассматривалось положение прав человека в Республике Беларусь.

«Представители свободных СМИ — журналисты, блогеры — все, кто на месте освещает события, вместе с другими протестующими подвергаются репрессиям со стороны правительства. Ужасает то, как белорусские власти преследуют, избивают и арестовывают представителей СМИ», - сказал глава МИД Урмас Рейнсалу.

«Некоторые говорят, что все утверждения, которые мы сегодня здесь услышали, необоснованны. Доказательства убедительны. Независимый рапорт ОБСЕ о ситуации в Белоруссии содержит доказательства фальсификации выборов и массовых нарушений прав человека. Белоруссия — самая опасная для журналистов страна в Европе, - сказал Рейнсалу. - Члены Совета безопасности ООН также должны быть осведомлены об отсутствии свободы прессы, прав человека и демократических ценностей в Белоруссии».

Министр предложил создать международный механизм для расследования преступлений в отношении мирных протестующих в Белоруссии.

«Для Эстонии защита прав человека является неразделимой частью обеспечения международных мира и безопасности. Когда мы баллотировались в члены Совета безопасности, мы пообещали, что будем защищать наши основные ценности, в том числе права человека и человеческое достоинство, и привлекать внимание общественности к грубым нарушениям. Этим мы и занимаемся. Независимые и свободные СМИ — один из столпов демократического государства. Свободная пресса помогает привлекать внимание к нарушению прав человека, которые могут быть исходными причинами конфликтов, а это позволяет предупреждать конфликты», - сказал представитель Эстонии при ООН Свен Юргенсон.

Соорганизаторы заседания — члены СБ ООН Франция, Ирландия, Норвегия, Соединенное Королевство и США, а также члены ООН Бельгия, Канада, Дания, Финляндия, Германия, Исландия, Латвия, Литва, Польша и Украина.

Всего на заседании высказались представители более 30 стран ООН, в том числе 15 стран были представлены на уровне министров иностранных дел или их заместителей. Кроме того, от лица ЕС высказался глава делегации ЕС при ООН.