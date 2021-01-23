Российскую вакцину Sputnik V будут производить в Турции
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился о производстве вакцины Sputnik V от коронавируса в Турции, сообщает "Интерфакс".
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился о производстве вакцины Sputnik V от коронавируса в Турции, сообщает "Интерфакс".
"РФПИ подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции по производству вакцины Sputnik V в Турции и начал процесс трансфера технологии", - говорится в релизе фонда.
Отмечается, что потенциальный объем производства - миллионы доз Sputnik V в год, обсуждается также вопрос о возможном расширении производства в дальнейшем.
По данным фонда, поставка вакцины будет осуществляться как на внутренний рынок Турции, так и в другие страны.
Вакцина Sputnik V зарегистрирована в России, Венгрии, Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС, идут процедуры по преквалификации вакцины ВОЗ.