Сб, 23.01.2021
Это вызвало настолько значительный раскол в обществе, что у нас больше не было четкого желания продолжать эту тему. Майлис Репс
Майлис Репс
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Российскую вакцину Sputnik V будут производить в Турции

Фото иллюстративное. ФОТО: Sergei Bobylev/Sergei Bobylev/TASS

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился о производстве вакцины Sputnik V от коронавируса в Турции, сообщает "Интерфакс".

"РФПИ подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции по производству вакцины Sputnik V в Турции и начал процесс трансфера технологии", - говорится в релизе фонда.

Отмечается, что потенциальный объем производства - миллионы доз Sputnik V в год, обсуждается также вопрос о возможном расширении производства в дальнейшем.

По данным фонда, поставка вакцины будет осуществляться как на внутренний рынок Турции, так и в другие страны.

Вакцина Sputnik V зарегистрирована в России, Венгрии, Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС, идут процедуры по преквалификации вакцины ВОЗ.

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