Российскую вакцину Sputnik V будут производить в Турции

"РФПИ подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции по производству вакцины Sputnik V в Турции и начал процесс трансфера технологии", - говорится в релизе фонда.

Отмечается, что потенциальный объем производства - миллионы доз Sputnik V в год, обсуждается также вопрос о возможном расширении производства в дальнейшем.

По данным фонда, поставка вакцины будет осуществляться как на внутренний рынок Турции, так и в другие страны.