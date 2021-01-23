Депутат и секс-коуч хотят сделать нудистский пляж в Таллинне официальным

Депутат обращает внимание, что в настоящее время в Эстонии всего два пляжа, на которых официально разрешено пребывание в обнаженном виде, - в Нарва-Йыэсуу и Пярну, последний из которых предназначен для женщин. Вдобавок есть несколько неофициальных пляжей. В то же время такие места очень распространены в Северных странах.

Согласно Закону о защите правопорядка, находиться обнаженным в общественном месте запрещено, если это существенно мешает целенаправленному использованию места другим лицом. Чиновники МуПо посещают Пальяссааре, чтобы призывать к порядку обнаженных загорающих, но Кальюлайд считает, что у сотрудников правоохранительных органов есть дела поважнее, чем проверять, у всех ли надеты плавки.

По мнению Кальюлайда, было бы разумно сделать пляж официальным: «В интересах правовой ясности было бы вполне разумным придать официальный статус нудистскому пляжу Пальяссааре, установить информационные знаки и разрешить в обнаженном виде загорать, купаться и т. д.»

Он добавляет, что на официальном пляже голым людям больше не придется чувствовать себя некомфортно. Остальные, которых могут потревожить голые загорающие, могли бы, шагая по дощатым настилам, ненадолго отвести взгляд в другую сторону.

К реализации своей идеи в жизнь Кальюлайд привлек эксперта по сексуальному образованию Эпп Кярсин. На опубликованной в соцсетях фотографии они вместе осматривают подходящий для нудистов пляж Пальяссааре.

Старейшина района не в восторге

Управа Пыхья-Таллинна, которой принадлежит пляж, придерживается иного мнения. Старейшина управы Пеэтер Ярвелайд объяснил, что территория, которую предлагает Кальюлайда, находится в заповедной зоне Пальяссааре, которой пользуются многие люди. «В первую очередь, через заповедник проходит туристическая тропа, которую посещают, в том числе, школы, детские сады и семьи с детьми. С другой стороны, поблизости находится общественный пляж Пикакари», - сказал Ярвелайд.

Старейшина района считает важным, чтобы уникальная заповедная зона была полностью открыта для посещения всеми желающими. «Это общественное пространство, и несправедливо ограничивать его использование в интересах довольно небольшого меньшинства», - считает он.