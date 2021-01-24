Магическая дата 21.01.2021 оказалась популярной у молодоженов

Чиновник по вопросам гражданского состояния горуправы Раквере Терье Пярнасалу сообщила, что изначально на этот день было зарегистрировано пять пар, но одна пара изменила свои планы.

"21 января 2021 года поженились четыре пары. Одна из этих пар подала заявку еще в начале сентября прошлого года, чтобы обязательно получить эту магическую дату», - сказала Пярнасалу.

В феврале также есть дата с магическим сочетанием цифр, плюс День святого Валентина.

«Большой интерес у будущих молодоженов вызвала дата 12 февраля 2021 года, на данный момент у нас зарегистрировано семь пар», - сказала Пярнасалу.

По ее словам, стоит отметить и одну летнюю дату - 17.07.2021.

"Уже в прошлом году звонили, писали и интересовались датой. Когда на этой неделе мы начали принимать заявки на этот день, мы сразу получили три заявки. Должна сказать, что на данный момент есть еще несколько свободных мест",- сказала она.

В 2020 году в уезде было заключено 234 брака.