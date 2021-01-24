Паэт: теперь российский режим сделает все, чтобы подавить протесты

По словам Паэта, российский режим попытается сделать все, чтобы подавить протесты и затруднить их организацию в будущем.

«Поэтому взято под стражу большое количество местных лидеров оппозиции и активистов, которые имеют возможность организовывать демонстрации», - сказал Паэт Postimees.

По данным большого количества протестующих, а также независимого медиа-проекта «ОВД-Инфо», освещающего права человека и политические преследования в России, средний возраст участников акций составляет 31 год, а несовершеннолетние составляют менее 10 процентов.

«Активизация молодежи означает, что граница социального безразличия пройдена. Если сравнить с волнениями во многих других странах, они во многом основаны на активности и выходе на улицы молодых людей», - ответил депутат Европарламента на вопрос, что может означать преобладание молодежи.

Он добавил, что с участием молодежи демонстрации становятся более продолжительными и последовательными. «Это дополнительный знак опасности для режима».

Хотя многие российские политологи сравнивали демонстрации с ситуацией в Белоруссии, Паэт сказал, что их нельзя сравнивать. «В Белоруссии режим слабее и полагается на внешнюю поддержку, прежде всего, на Россию. Также в Белоруссии простор для недовольства намного шире. Однако российский режим опасается, что происходящее в Белоруссии может также вдохновить противников российского режима, и это также одна из причин, почему российский режим не допустит падения Лукашенко», - объяснил он.

По словам Паэта, вчерашний день, когда демонстрации прошли как минимум в 60 городах, как для Путина, так и для российского режима, является знаком опасности. «Это может привести к более строгим превентивным мерам, которые затруднят организацию демонстраций», - добавил он. Это означает задержания лидеров и активистов оппозиции, чтобы ограничить их способность проводить акции. «Они также, вероятно, попытаются расширить процесс запугивания общества».