Паэт: теперь российский режим сделает все, чтобы подавить протесты

По словам Паэта, российский режим попытается сделать все, чтобы подавить протесты и затруднить их организацию в будущем.
«Поэтому взято под стражу большое количество местных лидеров оппозиции и активистов, которые имеют возможность организовывать демонстрации», - сказал Паэт Postimees.
По данным большого количества протестующих, а также независимого медиа-проекта «ОВД-Инфо», освещающего права человека и политические преследования в России, средний возраст участников акций составляет 31 год, а несовершеннолетние составляют менее 10 процентов.
«Активизация молодежи означает, что граница социального безразличия пройдена. Если сравнить с волнениями во многих других странах, они во многом основаны на активности и выходе на улицы молодых людей», - ответил депутат Европарламента на вопрос, что может означать преобладание молодежи.
Он добавил, что с участием молодежи демонстрации становятся более продолжительными и последовательными. «Это дополнительный знак опасности для режима».
Хотя многие российские политологи сравнивали демонстрации с ситуацией в Белоруссии, Паэт сказал, что их нельзя сравнивать. «В Белоруссии режим слабее и полагается на внешнюю поддержку, прежде всего, на Россию. Также в Белоруссии простор для недовольства намного шире. Однако российский режим опасается, что происходящее в Белоруссии может также вдохновить противников российского режима, и это также одна из причин, почему российский режим не допустит падения Лукашенко», - объяснил он.
По словам Паэта, вчерашний день, когда демонстрации прошли как минимум в 60 городах, как для Путина, так и для российского режима, является знаком опасности. «Это может привести к более строгим превентивным мерам, которые затруднят организацию демонстраций», - добавил он. Это означает задержания лидеров и активистов оппозиции, чтобы ограничить их способность проводить акции. «Они также, вероятно, попытаются расширить процесс запугивания общества».
«В заключение, сегодняшний день демонстраций был знаменателен тем, что часть российского общества очень устала от сложившейся ситуации. Дальнейшее зависит от их последовательности и, к сожалению, от влияния репрессий со стороны властей».