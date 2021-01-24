Видео ⟩ Дастин Порье сенсационно отправил Конора Макгрегора в нокаут во втором раунде
Американский боец MMA Дастин Порье одержал сенсационную победу над ирландцем Конором Макгрегором в главном бою турнира UFC 257 на Бойцовском острове в Абу-Даби.
Американский боец MMA Дастин Порье одержал сенсационную победу над ирландцем Конором Макгрегором в главном бою турнира UFC 257 на Бойцовском острове в Абу-Даби.
МакГрегор считался фаворитом перед матчем, и 32-летний ирландец стартовал уверенно, выиграв первый раунд, по мнению экспертов. Во втором раунде 32-летний Порье смог ударить Макгрегора ногами и получить контроль над ходом матча.
Неожиданно, американец поймал противника ударом правой, Макгрегор пошел в размен ударами, но это только усугубило положение — Порье бросился добивать его. Рефери Херб Дин остановил избиение в середине третьей минуты второго раунда.
DOWN GOES MCGREGOR #UFC257 pic.twitter.com/PQ18QY3Ak4— DraftKings (@DraftKings) January 24, 2021
Макгрегор и Порье уже встречались в 2014 году. Тогда Конор нокаутировал Дастина на второй минуте первого раунда. В этот раз ирландец обещал повторить свой успех за 60 секунд.
Дастин Порье в сентябре 2019 года на турнире UFC 242 в Абу-Даби пытался забрать «объединенный» пояс чемпиона в легкой весовой категории, однако проиграл Хабибу Нурмагомедову удушающим приемом. Перед противостоянием Порье и Макгрегора россиянин заявлял, что Дастин может победить Конора в третьем-четвертом раунде.
Согласно источникам издания The Independent, гонорар Макгрегора составит минимум $5 млн, Порье — $1 млн. Также оба бойца получат процент от продажи платных трансляций.