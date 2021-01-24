Много новых имен и женщин: коалиция реформистов и центристов назвала кандидатов в министры
Центристская партия и Партия реформ в воскресенье ознакомили со своими кандидатами на министерские посты.
Центристская партия и Партия реформ в воскресенье ознакомили со своими кандидатами на министерские посты.
Совет уполномоченных Партии реформ собрался в 11 часов, чтобы утвердить присоединение к правительству. Заседание проходит в электронной форме. Непосредственно перед его началом состоялось совещание правления партии, на котором был утвержден состав делегации правительства.
Собравшееся сегодня правление Партии реформ по предложению лидера партии Каи Каллас утвердило правительственную делегацию.
"При выборе министров мы старались найти баланс на основе разных критериев. Для меня важен гендерный баланс, потому что в наших рядах много очень хороших женщин. Также важен баланс опыта, т.е. наличие в правительстве как опытных, так и новых членов", - сказала лидер реформистов.
Кейт Пентус-Розиманнус, министр финансов. У Кейт есть неоднократный министерский опыт, она является значимым политиком, который ранее работал с бюджетами в финансовой комиссии и с так называемым бюджетом на импорт евро, а во время предыдущего экономического кризиса она была среди тех, кто находил решения. Кейт была на переговорах по формированию нового правительства от начала до конца, она осведомлена о существенных целях нового правительства и финансовых возможностях государства. Кейт будет сильным членом кабинета министров.
Сигне Рийсало, министр социальной защиты. Сигне имеет сильное социальное прошлое, является отраслевым экспертом и зарекомендовала себя в Рийгикогу в течение двух лет. Сигне - глава рабочей группы Партии реформ по социальным вопросам.
Калле Лаанет, министр обороны. У Калле имеется большой опыт в области внутренней безопасности, он был министром и принимал участие в кризисном управлении. В последние годы он возглавлял парламентскую комиссию по гособороне и обладает хорошими знаниями, чтобы быть сильным министром обороны.
Урмас Круузе, министр сельского хозяйства. Урмас - самый сильный эксперт по сельской жизни и сельскому хозяйству в Партии реформ. Он долгое время был связан с сельской местностью, а также у него есть предыдущий опыт работы министром.
Лийна Керсна, министр образования и науки. Лийна является сильным специалистом в области образования, она давно занимается вопросами образования в Рийгикогу и поэтому сегодня является лучшим кандидатом на эту должность.
Андрес Сутть, министр внешней торговли и информационных технологий. Андрес имеет международный опыт в области финансов и банковского дела. Благодаря предыдущему опыту работы у него есть хорошие контакты за пределами Эстонии. Это создает хорошую предпосылку для того, чтобы, наконец, должным образом ввести в действие обязанности министра внешней торговли и информационных технологий.
Марис Лаури, министр юстиции. Марис зарекомендовала себя как эксперт в нескольких областях. У нее есть министерский опыт в сфере образования и финансов... Кроме того, раз мы хотим бороться с коррупцией, у нее безупречная репутация».
Собрание совета уполномоченных Центристской партии состоялось в бюро партии на Нарвском шоссе в Таллинне. Правление партии утвердило кандидатуры на пост министров от партии. В новой коалиции центристам будут принадлежать портфели министра окружающей среды, министра культуры, министра экономики и инфраструктуры, министра государственного управления, министра внутренних дел, министра здравоохранения и труда и министра иностранных дел. Кандидатами в министры соответственно являются: Тынис Мельдер, Аннели Отть, Таави Аас, Яак Ааб, Кристьян Яани, Танель Кийк и Эва-Мария Лийметс.
Министр окружающей среды Тынис Мельдер: депутат XIV созыва парламента с 2019 по 2021 год, председатель парламентской комиссии по социальным делам; вице-мэр Таллина с 2017 по 2019 год.
Министр культуры Аннели Отть: министр государственного управления с 2020 по 2021 год, депутат XIV созыва парламента с 2019 по 2020 год, председатель парламентской комиссии по делам Европейского союза.
Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас: с 2019 года министр экономики и инфраструктуры, мэр Таллина с 2015 по 2019 год.
Министр государственного управления Яак Ааб: министр науки и образования с 2020 по 2021 год, министр государственного управления с 2017 по 2018 год и с 2019 по 2020 год.
Министр внутренних дел Кристьян Яани: префект Пыхьяской префектуры полиции с 2013 до 2021 года.
Министр здравоохранения и труда Танель Кийк: министр социальных дел c 2019 до 2021 года, руководитель бюро премьер-министра с 2016 по 2019 год.
Министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс: посол Эстонии в Хорватии с 2019 по 2021 год, посол Эстонии в Чехии и Словении с 2018 по 2021 год, с 1997 года работала на различных должностях в МИД.
«Центристская партия уверенно начинает работу в новой коалиции, все кандидаты в министры зарекомендовали себя как профессионалы своего дела», - сказал председатель Центристской партии Юри Ратас. «Я уверен, что те люди, чьи кандидатуры были сегодня одобрены советом уполномоченных партии, будут работать на благо всех жителей Эстонии и смогут выполнить данные избирателю обещания. Сейчас первоочередная задача – успешно преодолеть кризис в здравоохранении и экономике. Я желаю всем министрам успехов, тем, кто впервые взял на себя портфель – побыстрее войти в курс дел», - добавил Ратас.
Коалиционный договор на 2021-2023 годы содержит ряд важных для Центристской партии пунктов. По словам Ратаса, пожилые люди могут быть уверены в том, что освобождающиеся из второй пенсионной ступени деньги пойдут на покрытие недостающих в пенсионном страховании средств, освобождение от налогов средней пенсии по старости и внеочередное повышение пенсий. Среди приоритетов новой коалиции также оживление экономики, наука и региональная политика.
«В социальной сфере цель состоит в том, чтобы совершенствовать систему долгосрочного ухода, усилить профилактику и уменьшить потребность в долгосрочном уходе, уменьшить нагрузку по уходу за близкими и способствовать предоставлению услуг на дому. Сейчас анализируются альтернативные модели финансирования, в том числе, уменьшение самофинансирования в страховании услуг по уходу», - сказал Ратас.
Ратас также подчеркнул важность разработки программы действий по достижению климатической нейтральности к 2050 году. «В сотрудничестве с самоуправлениями и предприятиями Ида-Вирумаа, а также учеными новое правительство составит программу действий для справедливого перехода и создания новых рабочих мест. Помимо средств из Фонда справедливого перехода, в регион будут направлены дополнительные средства», - сказал Ратас.