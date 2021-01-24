Реформисты назвали своих кандидатов на министерские посты, центристы готовят сюрпризы

Собрание совета уполномоченных Центристской партии состоится в бюро партии на Нарвском шоссе в Таллинне. На повестке дня - политический доклад председателя партии Юри Ратаса, обзор коалиционного договора от вице-председателя партии Майлис Репс и представление кандидатов в министры от Центристской партии.

Совет уполномоченных Партии реформ собрался в 11 часов, чтобы утвердить присоединение к правительству. Заседание проходит в электронной форме. Непосредственно перед его началом состоялось совещание правления партии, на котором был утвержден состав делегации правительства.

Собравшееся сегодня правление Партии реформ по предложению лидера партии Каи Каллас утвердило правительственную делегацию.

"При выборе министров с старалась найти баланс на основе разных критериев. Для меня важен гендерный баланс, потому что в наших рядах много очень хороших женщин. Также важен баланс опыта, т.е. наличие в правительстве как опытных, так и новых членов", - сказала лидер реформистов.

Кейт Пентус-Розиманнус, министр финансов. У Кейт есть неоднократный министерский опыт, она является значимым политиком, который ранее работал с бюджетами в финансовой комиссии и с так называемым бюджетом на импорт евро, а во время предыдущего экономического кризиса она была среди тех, кто находил решения. Кейт была на переговорах по формированию нового правительства от начала до конца, она осведомлена о существенных целях нового правительства и финансовых возможностях государства. Кейт будет сильным членом кабинета министров.

Сигне Рийсало, министр социальных дел. Сигне имеет сильное социальное прошлое, является отраслевым экспертом и зарекомендовала себя в Рийгикогу в течение двух лет. Сигне - лидер рабочей группы Партии реформ по социальным вопросам.

Калле Лаанет, министр обороны. У Калле имеется большой опыт в области внутренней безопасности, он был министром и принимал участие в кризисном управлении. В последние годы он возглавлял парламентскую комиссию по гособороне и обладает хорошими знаниями, чтобы быть сильным министром обороны.

Урмас Круузе, министр сельского хозяйства. Урмас - самый сильный эксперт по сельской жизни и сельскому хозяйству в Партии реформ. Он долгое время был связан с сельской местностью, а также у него есть предыдущий опыт работы министром.

Лийна Керсна, министр образования и науки. Лийна является сильным специалистом в области образования, она давно занимается вопросами образования в Рийгикогу и поэтому сегодня является лучшим кандидатом на эту должность.

Андрес Сутть, министр внешней торговли и информационных технологий. Андрес имеет международный опыт в области финансов и банковского дела. Благодаря предыдущему опыту работы у него есть хорошие контакты за пределами Эстонии. Это создает хорошую предпосылку для того, чтобы, наконец, должным образом ввести в действие обязанности министра внешней торговли и информационных технологий.

Марис Лаури, министр юстиции. Марис зарекомендовала себя как эксперт в нескольких областях. У нее есть министерский опыт в сфере образования и финансов... Кроме того, раз мы хотим бороться с коррупцией, у нее безупречная репутация».



Портал ERR, ссылаясь на свои источники, ранее сообщил, что министром внутренних дел станет Пыхьяский префект Кристиан Яани, посол Эстонии в Праге Эва-Мария Лийметс станет министром иностранных дел, министром окружающей среды - Тынис Мёльдер, а Яак Ааб вернется на пост министра государственного управления.

ERR утверждал, что текущие должности сохранят министр социальных дел Танель Киик (Центристская партия) и министр экономики и коммуникаций Таави Аас (Центристская партия).