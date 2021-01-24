Коронавирус подтвержден еще у 532 жителей Эстонии, восемь человек скончалось

В приоритетном порядке возможности для вакцинации предлагаются медицинским работникам и сотрудникам учреждений сферы здравоохранения, персоналу и жильцам домов престарелых, а также людям старше 70 лет и категориям пациентов с определенными диагнозами, у которых COVID-19 может протекать в более тяжелой форме ввиду состояния здоровья. Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины от COVID-19, вакцинация станет доступной для других целевых групп и населения в целом.

Скачайте приложение HOIA

Установите на свой телефон через Google Play или App Store мобильное приложение HOIA, которое вышлет вам уведомление в случае близкого контакта с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами. Это означает, что государство, производитель приложения или телефона не получают сведений о том, кто и с кем близко контактировал. Подробнее см. на www.hoia.me/ru.

По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK), на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 258 218 раз. Через приложение было сообщено о заболевании2792 раза, из них активных случаев заболевания на текущий момент насчитывается 311.

На странице koroonatestimine.ee/ru сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на данной веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. Здесь же можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать телефонные номера службы поддержки клиентов и координаты мест проведения тестирования.

Интенсивность заражения в Эстонии очень высока

Чтобы наша медицинская система выдержала, и мы не подвергали опасности жизнь и здоровье других людей, нам необходимо придерживаться всех мер, которые были приняты для защиты нашего здоровья. Давайте избегать контактов, соблюдать дистанцию и носить маски! Сведите свои контакты с другими людьми к минимуму и проводите как можно больше времени дома, чтобы снизить риск заразиться самому и передать инфекцию кому-то из своих домочадцев.

С нового года возмещение по больничному выплачивается начиная со второго дня болезни. Право на возмещение по больничному также имеют люди, близко контактировавшие с больными COVID-19, за дни пребывания в самоизоляции. Собственная ответственность работника распространяется на первый день болезни, возмещение со второго по пятый день выплачивает работодатель, а Больничная касса компенсирует пребывание на больничном начиная с шестого дня. Подробную информацию можно найти на сайте Больничной кассы.