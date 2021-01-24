Коронавирус подтвержден еще у 532 жителей Эстонии, восемь человек скончалось

Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 196 человек. 154 новых случая в Харьюмаа приходятся на Таллинн.
В Ида-Вирумаа добавилось 113, в Тартумаа — 66, в Пярнумаа — 45, в Валгамаа — 19, в Йыгевамаа — 18, в Вырумаа — 15, в Ляэне-Вирумаа — 12, в Рапламаа и на Сааремаа — по 11, в Вильяндимаа — семь, в Пыльвамаа — шесть, в Ляэнемаа — три новых случая. В случае 10 положительных результатов место жительства больных в регистре народонаселения не указано.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 542,4 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 11,2% от общего количества сделанных тестов.
По состоянию на утро 24 января в Эстонии в больничном лечении нуждается 404 человека с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 45 пациентам, из которых 29 человек, в свою очередь, находятся на искусственной вентиляции легких.
Были открыты 38 новых историй болезни с COVID-19. За сутки было выписано восемь человек, четверо были переведены в отделение, не связанное с COVID-19.
За сутки скончались восемь человек с коронавирусом: 89-летние женщина и мужчина, 86-летний мужчина, 85-летняя женщина, 80-летняя женщина, 75-летняя женщина, 74-летняя женщина и 65-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 376 человек с коронавирусом.
На сегодня в больницах завершено 2231 случай заболевания COVID-19 у 2189 человек.
По состоянию на 24 января выздоровело 30 010 человек. Из них истории болезни 21 436 человек (71,4%) завершены, у 8574 человек (28,6%) с момента получения положительного результата теста прошло более 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.
С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено более 741 055 тестов на вирус SARS-CoV2. Всего было получено 40 715 положительных первичных результата (5,4% от общего количества тестов).
С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.
В Эстонии от COVID-19 вакцинированы 25 964 человека
От COVID-19 были вакцинированы 25 964 человека. Ознакомиться со статистикой по вакцинации можно посредством данных Департамента здоровья по коронавирусу. Желающие могут самостоятельно ознакомиться со сведениями о своей вакцинации на портале пациента по адресу digilugu.ee/ru.
Всем вакцинированным обеспечено наличие второй дозы вакцины, и вакцинирование против COVID-19 продолжается, невзирая на небольшие сокращения поставок. Продолжается вакцинация в домах престарелых; также начинается вакцинация работников сферы здравоохранения второй дозой вакцины. Расширение целевых групп в рамках вакцинации откладывается как минимум на неделю. Вакцинация переносится хорошо. 0,4 процента вакцинированных сообщили о быстро проходящих побочных эффектах.
Целью вакцинации против COVID-19 является защита групп риска, с большей вероятностью подверженных заражению или же более тяжелому течению заболевания, предотвращение и снижение заболеваемости и смертности, вызванных COVID-19, снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечение нормального функционирования общества.