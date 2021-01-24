Вс, 24.01.2021
Это вызвало настолько значительный раскол в обществе, что у нас больше не было четкого желания продолжать эту тему. Майлис Репс
Майлис Репс
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  • Коронавирус подтвержден еще у 532 жителей Эстонии, восемь человек скончалось
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Коронавирус подтвержден еще у 532 жителей Эстонии, восемь человек скончалось
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Koroonatelk Ida-Viru keskhaigla juures. ФОТО: Matti Kämärä

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4568  тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было 532, то есть 11,6% от общего количества. Скончалось в течение последних суток восемь человек.

Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 196 человек. 154 новых случая в Харьюмаа приходятся на Таллинн.

В Ида-Вирумаа добавилось 113, в Тартумаа — 66, в Пярнумаа — 45, в Валгамаа — 19, в Йыгевамаа — 18, в Вырумаа — 15, в Ляэне-Вирумаа — 12, в Рапламаа и на Сааремаа — по 11, в Вильяндимаа — семь, в Пыльвамаа — шесть, в Ляэнемаа — три новых случая. В случае 10 положительных результатов место жительства больных в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 542,4 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 11,2% от общего количества сделанных тестов.

Умерли восемь человек

По состоянию на утро 24 января в Эстонии в больничном лечении нуждается 404 человека с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 45 пациентам, из которых 29 человек, в свою очередь, находятся на искусственной вентиляции легких.

Были открыты 38 новых историй болезни с COVID-19. За сутки было выписано восемь человек, четверо были переведены в отделение, не связанное с COVID-19.

За сутки скончались восемь человек с коронавирусом: 89-летние женщина и мужчина, 86-летний мужчина, 85-летняя женщина, 80-летняя женщина, 75-летняя женщина, 74-летняя женщина и 65-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 376 человек с коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 2231 случай заболевания COVID-19 у 2189 человек.

По состоянию на 24 января выздоровело 30 010 человек. Из них истории болезни 21 436 человек (71,4%) завершены, у 8574 человек (28,6%) с момента получения положительного результата теста прошло более 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.

С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено более 741 055 тестов на вирус SARS-CoV2. Всего было получено 40 715 положительных первичных результата (5,4% от общего количества тестов).

С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

В Эстонии от COVID-19 вакцинированы 25 964 человека

От COVID-19 были вакцинированы 25 964 человека. Ознакомиться со статистикой по вакцинации можно посредством данных Департамента здоровья по коронавирусу.  Желающие могут самостоятельно ознакомиться со сведениями о своей вакцинации на портале пациента по адресу digilugu.ee/ru.

Всем вакцинированным обеспечено наличие второй дозы вакцины, и вакцинирование против COVID-19 продолжается, невзирая на небольшие сокращения поставок. Продолжается вакцинация в домах престарелых; также начинается вакцинация работников сферы здравоохранения второй дозой вакцины. Расширение целевых групп в рамках вакцинации откладывается как минимум на неделю. Вакцинация переносится хорошо. 0,4 процента вакцинированных сообщили о быстро проходящих побочных эффектах.

Целью вакцинации против COVID-19 является защита групп риска, с большей вероятностью подверженных заражению или же более тяжелому течению заболевания, предотвращение и снижение заболеваемости и смертности, вызванных COVID-19, снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечение нормального функционирования общества.

В приоритетном порядке возможности для вакцинации предлагаются медицинским работникам и сотрудникам учреждений сферы здравоохранения, персоналу и жильцам домов престарелых, а также людям старше 70 лет и категориям пациентов с определенными диагнозами, у которых COVID-19 может протекать в более тяжелой форме ввиду состояния здоровья. Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины от COVID-19, вакцинация станет доступной для других целевых групп и населения в целом.

Скачайте приложение HOIA

Установите на свой телефон через Google Play или App Store мобильное приложение HOIA, которое вышлет вам уведомление в случае близкого контакта с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами. Это означает, что государство, производитель приложения или телефона не получают сведений о том, кто и с кем близко контактировал. Подробнее см. на www.hoia.me/ru.

По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK), на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 258 218 раз. Через приложение было сообщено о заболевании2792 раза, из них активных случаев заболевания на текущий момент насчитывается 311.

На странице koroonatestimine.ee/ru сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на данной веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. Здесь же можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать телефонные номера службы поддержки клиентов и координаты мест проведения тестирования.

Интенсивность заражения в Эстонии очень высока

Чтобы наша медицинская система выдержала, и мы не подвергали опасности жизнь и здоровье других людей, нам необходимо придерживаться всех мер, которые были приняты для защиты нашего здоровья. Давайте избегать контактов, соблюдать дистанцию и носить маски! Сведите свои контакты с другими людьми к минимуму и проводите как можно больше времени дома, чтобы снизить риск заразиться самому и передать инфекцию кому-то из своих домочадцев.

С нового года возмещение по больничному выплачивается начиная со второго дня болезни. Право на возмещение по больничному также имеют люди, близко контактировавшие с больными COVID-19, за дни пребывания в самоизоляции. Собственная ответственность работника распространяется на первый день болезни, возмещение со второго по пятый день выплачивает работодатель, а Больничная касса компенсирует пребывание на больничном начиная с шестого дня. Подробную информацию можно найти на сайте Больничной кассы.

Обращайтесь за сведениями о коронавирусной инфекции, заболевании COVID-19 и вакцинации против коронавируса только к достоверным источникам. Информацию о вакцинации можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee/ru. Подробную информацию о COVID-19 можно найти на сайте Департамента здоровья и на странице учреждения в Facebook.

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