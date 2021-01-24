Вс, 24.01.2021
Сеэдер глазами прожигает дырки в экране и сквозь них говорит, что предпочтением Партии реформ всегда была Центристская партия. Юрген Лиги
Юрген Лиги
1 мин для прочтения

Selver поглотил Comarket: обнародована сумма сделки

Oja Comarketi kauplus Pärnus Liblika tänaval. ФОТО: Ants Liigus/Pärnu Postimees

Согласно отчету о движении денежных средств Tallinna Kaubamaja Grupp за четвертый квартал, концерн заплатил 14 миллионов евро за приобретенную весной торговую группу ABC Supermarkets, пишет Postimees.

Группа ABC Supermarkets включает в себя 16 магазинов Comarket, два продуктовых магазина Delice и продуктовый магазин Solaris.

Согласно финансовому отчету, ценность компании составляла 13,6 миллиона евро, а ценность торговой марки - 1,9 миллиона евро.

Отчет о денежных потоках Kaubamaja Grupp показывает, что приобретение дочерней компании обошлось в 14,1 миллиона евро.

С октября прошлого года Selver начал перевод магазинов Comarket под бренд Selver ABC. 

Selver ABC - это новый формат Selver для небольших магазинов, созданный в прошлом году. Финансовый отчет показывает, что в четвертом квартале под вывеской Selver ABC открылись 9 бывших магазинов Comarket.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back