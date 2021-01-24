Selver поглотил Comarket: обнародована сумма сделки

Группа ABC Supermarkets включает в себя 16 магазинов Comarket, два продуктовых магазина Delice и продуктовый магазин Solaris.

Согласно финансовому отчету, ценность компании составляла 13,6 миллиона евро, а ценность торговой марки - 1,9 миллиона евро.

Отчет о денежных потоках Kaubamaja Grupp показывает, что приобретение дочерней компании обошлось в 14,1 миллиона евро.

С октября прошлого года Selver начал перевод магазинов Comarket под бренд Selver ABC.