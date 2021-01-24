Вс, 24.01.2021
Ущерб был невообразимым, и он сильно повлиял на повседневную жизнь всех нас. Индрек Касела
Индрек Касела
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Будет ли необходим паспорт вакцинации для путешествий?

Иллюстративное фото ФОТО: Cryptographer/shutterstock.com

Некоторые направления, включая Сейшельские острова, Кипр и Румынию, уже отменили карантинные требования для путешественников, которые могут доказать, что они были вакцинированы против Covid-19. Другие страны, такие как Исландия и Венгрия, открыли границы для людей, которые переболели Covid-19, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на CNN.

Это повышает вероятность того, что "вакцинный паспорт" может стать решением для возобновления путешествий.

На этой неделе Генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН Зураб Пололикашвили призвал к глобальному принятию паспортов вакцинации в рамках более широких мер, которые, по его словам, необходимы для того, чтобы мир снова "зашевелился".

"Внедрение вакцин - шаг в правильном направлении, но нельзя ожидать возобновления туризма", - сказал он на заседании Комитета по глобальному кризису туризма в Мадриде.

"Вакцины должны быть частью более широкого, скоординированного подхода, который включает сертификаты и пропуска для безопасного пересечения границы", - сказал Пололикашвили.

Фундаментальный приоритет

Хотя есть веские аргументы в пользу того, что всемирно признанная документация о вакцинации может помочь возобновить путешествия, все еще существуют опасения по поводу возможности злоупотребления ею. Есть также вопросы о том, будут ли вакцинация против Covid-19 и паспорта вакцинации обязательными для любого путешествия и как будут безопасно передаваться личные данные.

На этой неделе несколько стран Европейского союза (ЕС) призвали к выдаче международно признанного сертификата вакцинации, призывая ЕС обсудить эту меру, даже несмотря на то, что пандемия Covid-19 продолжает расти.

Проблема солидарности

Такие авиакомпании, как Qantas и Saga Cruises, настаивают на том, что только вакцинированные пассажиры Covid-19 смогут летать за границу.

Урсула фон дер Ляйен заявила в четверг, 21 января, в парламенте ЕС, что есть опасения по поводу неизвестных вакцин, например, могут ли вакцинированные еще переносить Covid-19.

"И затем возникает политический вопрос. Как вы обеспечите соблюдение прав тех, кто не имел доступа к вакцине, и какие альтернативы вы предлагаете тем, у кого есть веские причины не вакцинироваться?" - сказал фон дер Ляйен.

Неопределенность по поводу лета 2021 года

Неравенство уже стало признаком действующих ограничений на поездки. Например, эксклюзивные курорты Мальдив уже открыты для всех туристов в течение нескольких месяцев, однако высокие цены ограничивают доступ для всех, кроме более обеспеченных.

Однако даже несмотря на то, что споры о том, как вводить, контролировать и применять сертификаты иммунитета, продолжаются, проблема может оставаться актуальной для тех, кто надеется путешествовать летом 2021 года.

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