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  • Водитель BMW сбил стоящего перед домом пешехода
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Водитель BMW сбил стоящего перед домом пешехода

Полиция. Фото иллюстративное. ФОТО: Arved Breidaks

За последние сутки в Эстонии произошло два ДТП, в которых пострадали пешеходы, сообщает Департамент полиции и погранохраны. 

В субботу, 23 января, в 18.09 в Таллинне у дома на улице Катлери, 9, по предварительным данным, автомобиль Opel Zafira, за рулем которого был 38-летний мужчина, сбил 67-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу по отношению к автомобилю справа налево. Пострадавшая была доставлена в Ида-Таллиннскую центральную больницу. 

Также вчера около 21.00 в Ляэне-Вирумаа в волости Вяйке-Маарья в деревне Кыпста автомобиль BMW 530XD, за рулем которого был 27-летний мужчина, при выполнении маневра сбил стоящего перед домом 17-летнего пешехода, который  в результате этого упал на ступени дома. Пешехода доставили в ЭМО Ярвамааской больницы. Обстоятельства ДТП выясняются. 

Всего за сутки произошло четыре тяжелых ДТП. Помимо упомянутых выше, также случилась авария с участием спасательной машины на шоссе Пыльтсамаа-Выхма, в результате все члены команды (четверо мужчин 28, 40, 51 и 54 лет) были доставлены в больницу (подробнее читайте здесь). Еще одно ДТП произошло в Вырумаа по вине нетрезвого водителя, который врезался в другой автомобиль. Оба водителя были доставлены в больницу. 

За минувшие сутки полиция задержала девятерых нетрезвых водителей. По предварительным данным, двое из них были в состоянии наркотического опьянения, а остальные - в состоянии алкогольного опьянения. 

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