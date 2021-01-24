Российский дипломат превратил заседание в поддержку Белоруссии в атаку на Эстонию

Совет Безопасности ООН под эгидой Эстонии и ранее рассматривал ситуацию с правами человека в Беларуси. На этот раз основное внимание было уделено свободе СМИ, поскольку журналисты, освещающие события на месте, также становятся жертвами правительственных репрессий. В Беларуси журналистов преследовали, арестовывали и избивали.

После того, как представители Комитета безопасности ООН неоднократно выразили свою обеспокоенность ситуацией, а министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу предложил создать международный механизм для расследования преступлений, совершенных против мирных демонстрантов в Белоруссии, слово перешло к представителю России.

В онлайн-заседании принял участие постоянный представитель России при ООН, дипломат Дмитрий Полянский, который сразу же, как только взял слово, заявил, что не намерен ограничиваться трехминутной речью, в то время как представители других стран получали по пять минут на свои односторонние атаки.

По словам Полянского, собрание в защиту свободы белорусских СМИ является явной провокацией и грубым вмешательством во внутренние дела независимого государства.

"Я был также удивлен итоговым выступлением эстонской принимающей стороны, которое показывает, что вы хотите не открытой дискуссии по этому вопросу, а скорее иллюзию международного единства и совместного хора стран-единомышленников, - сказал Полянский, которого удивило желание говорить о внутренних делах одной страны, которые "никоим образом не угрожают международному миру и безопасности".

"Раз уж мы собираемся по инициативе Эстонии, почему бы нам не обратить внимание на ситуацию со СМИ в этой стране? Тогда как Таллин со своими балтийскими соседями более десятилетия участвует в своего рода крестовом походе против свободы СМИ, а именно местных и иностранных русскоязычных средств массовой информации", — сказал Полянский.

Он напомнил, что в Эстонии применяются различные методы административного давления и других репрессий против политиков, общественных деятелей, правозащитников и журналистов, которые представляют точку зрения, отличную от официальной, и защищают русскоговорящее сообщество, пишет РИА Новости.

По словам Полянского, для российского информационного агентства почти невозможно открыть счет в банке в Эстонии. Наиболее распространенной формой дискриминации, как сообщил дипломат, является официальный отказ в аккредитации на официальные государственные и международные мероприятия.

Как отметил дипломат, эстонские спецслужбы также практикуют приемы психологического давления. В частности, они, по его словам, проводят так называемые "разъяснительные беседы" с сотрудниками российских информационных агентств.