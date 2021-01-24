«Наглый молокосос, который уверен, что их не поймают»: житель Эстонии целый час разговаривал с мошенником

Столкнувшийся с предполагаемыми мошенниками пользователь портала объявлений Okidoki Петер-Кристиан Кивистик сказал Postimees, что, кажется, речь идет о нахальном школьнике.
В последнее время на портале Okidoki активизировались мошенники, которые пытаются получить данные банковского счета авторов объявлений. По словам столкнувшегося с одним из мошенников Кивистика, есть простой способ, как оградить себя от общения с аферистами: нужно убрать из объявления телефон и общаться с другими людьми только через сообщения на самой платформе.
Если человек публикует в объявлении о продаже номер телефона, по словам Кивистика, мошенники используют его, чтобы связаться с человеком через WhatsApp или другие приложения.
Кивистик общался с предполагаемым мошенником всего несколько дней назад, когда с ним связалась женщина по имени Наталья, которая хотела купить сапоги. Наталья сказала, что хочет, чтобы товар был доставлен через Okidoki. Это вызвало у Кивистика сомнения, поскольку у Okidoki нет своей почтовой службы.
После этого Кивистик получил ссылку, которая будто бы вела на страницу Okidoki, где говорилось, что Наталья заплатила за сапоги. А далее для якобы получения денег нужно ввести данные своей банковской карты.
Кивистик понял, что речь, вероятно, идет о мошенничестве и обратился в полицию. После этого он захотел написать мошенникам еще раз. «Написал ей, что она — мошенница, и что ею теперь занимается полиция. Также я ей сообщил, чтобы они не пытались обмануть жителей Эстонии, мы очень дигитально образованный народ», - отметил Кивистик.
Тут Наталья превратилась в Геннадия, который пытался выйти на связь с Кивистиком. Геннадий отправил голосовые сообщения и также пытался дозвониться. Кивистик в итоге ответил ему и проговорил с Геннадием около часа.
«Он утверждал, что находится в США, но, очевидно, что он находится где-то ближе к нам», - рассказал Кивистик, добавив, что Геннадий общался очень высокомерно.
«Судя по голосу, кажется, что это школьник. Он сказал, что в нашей стране так много дураков, что они уже хорошо их подоили. Он был очень высокомерен, - рассказал Кивистик. - Мальчик сказал мне, что их более 20 000 и их все равно не поймают».
Помимо Кивистика, есть много пользователей, которые сталкивались с предполагаемыми мошенниками. Пыхьяская префектура 21 января начала производство в связи со случаем, что с автором объявления на портале Okidoki связались через WhatsApp и выразили желание купить выставленные на продажу туфли. Представившийся покупателем мошенник прислал продавцу ссылку и попросил продавца для получения денег ввести данные своей кредитной карты. Но продавец получил сообщение, что вход не удался. После этого продавец связался с банком и узнал, что на Украине с его счета пытались снять 1632 евро.
Мошенники стали активно орудовать на портале Okidoki около недели назад, портал уже получил от пользователей несколько сотен писем о возможных мошенниках. По данным Okidoki, мало тех, от кого мошенникам удалось получить деньги. Мошенники, по данным Okidoki, родом из различных стран Восточной Европы.
Okidoki рекомендует пользователям общаться с другими людьми только через сообщения на их сайте, а не через WhatsApp и другие приложения.
«На нашем сайте есть возможность в любой момент убрать из объявления телефон и оставить в качестве возможности для общения только сообщения через Okidoki. В этом случае мы сможет отследить мошенников и заблокировать», - говорится в комментарии Okidoki.
Капитан полиции Маарья Пунак сказала, что мошенники используют для получения данных банковской карты жертвы фальшивые адреса почты, страны и аккаунтов. Мошенничество удается, если жертва не проверяет переданную информацию.
«Люди не привыкли проверять адреса электронной почты, хотя есть существенная разница между jana.kask@paypal.com või jana.kask@pay.pal.com», - приводит она пример.
В январе в связи с порталом объявлений полиция зарегистрировала десяток сообщений о преступлениях, в том числе связанных с описанной выше схемой и также те случаи, когда человек переводит деньги за желаемый товар, но товар не получает. Например, было три случая, когда люди хотели купить котенка или щенка, делали предоплату до 250 евро, но животных так и не получали.