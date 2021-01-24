«Наглый молокосос, который уверен, что их не поймают»: житель Эстонии целый час разговаривал с мошенником

В последнее время на портале Okidoki активизировались мошенники, которые пытаются получить данные банковского счета авторов объявлений. По словам столкнувшегося с одним из мошенников Кивистика, есть простой способ, как оградить себя от общения с аферистами: нужно убрать из объявления телефон и общаться с другими людьми только через сообщения на самой платформе.

Если человек публикует в объявлении о продаже номер телефона, по словам Кивистика, мошенники используют его, чтобы связаться с человеком через WhatsApp или другие приложения.

Кивистик общался с предполагаемым мошенником всего несколько дней назад, когда с ним связалась женщина по имени Наталья, которая хотела купить сапоги. Наталья сказала, что хочет, чтобы товар был доставлен через Okidoki. Это вызвало у Кивистика сомнения, поскольку у Okidoki нет своей почтовой службы.

Мошенник использовал для переписки имя Наталья. Фото было украдено из интернета, на самом деле на фото российская писательница Кристина Крестова. ФОТО: Kuvatõmmis

После этого Кивистик получил ссылку, которая будто бы вела на страницу Okidoki, где говорилось, что Наталья заплатила за сапоги. А далее для якобы получения денег нужно ввести данные своей банковской карты.

Кивистик понял, что речь, вероятно, идет о мошенничестве и обратился в полицию. После этого он захотел написать мошенникам еще раз. «Написал ей, что она — мошенница, и что ею теперь занимается полиция. Также я ей сообщил, чтобы они не пытались обмануть жителей Эстонии, мы очень дигитально образованный народ», - отметил Кивистик.

Тут Наталья превратилась в Геннадия, который пытался выйти на связь с Кивистиком. Геннадий отправил голосовые сообщения и также пытался дозвониться. Кивистик в итоге ответил ему и проговорил с Геннадием около часа.

Вторая личность мошенника - Геннадий. Фотография также украдена и на ней на самом деле изображен украинский футболист Владимир Костевич. ФОТО: Kuvatõmmis

«Он утверждал, что находится в США, но, очевидно, что он находится где-то ближе к нам», - рассказал Кивистик, добавив, что Геннадий общался очень высокомерно.

«Судя по голосу, кажется, что это школьник. Он сказал, что в нашей стране так много дураков, что они уже хорошо их подоили. Он был очень высокомерен, - рассказал Кивистик. - Мальчик сказал мне, что их более 20 000 и их все равно не поймают».

Беседа с предполагаемым мошенником. ФОТО: Kuvatõmmis

Помимо Кивистика, есть много пользователей, которые сталкивались с предполагаемыми мошенниками. Пыхьяская префектура 21 января начала производство в связи со случаем, что с автором объявления на портале Okidoki связались через WhatsApp и выразили желание купить выставленные на продажу туфли. Представившийся покупателем мошенник прислал продавцу ссылку и попросил продавца для получения денег ввести данные своей кредитной карты. Но продавец получил сообщение, что вход не удался. После этого продавец связался с банком и узнал, что на Украине с его счета пытались снять 1632 евро.

Мошенники стали активно орудовать на портале Okidoki около недели назад, портал уже получил от пользователей несколько сотен писем о возможных мошенниках. По данным Okidoki, мало тех, от кого мошенникам удалось получить деньги. Мошенники, по данным Okidoki, родом из различных стран Восточной Европы.

Okidoki рекомендует пользователям общаться с другими людьми только через сообщения на их сайте, а не через WhatsApp и другие приложения.

«На нашем сайте есть возможность в любой момент убрать из объявления телефон и оставить в качестве возможности для общения только сообщения через Okidoki. В этом случае мы сможет отследить мошенников и заблокировать», - говорится в комментарии Okidoki.

Капитан полиции Маарья Пунак сказала, что мошенники используют для получения данных банковской карты жертвы фальшивые адреса почты, страны и аккаунтов. Мошенничество удается, если жертва не проверяет переданную информацию.

«Люди не привыкли проверять адреса электронной почты, хотя есть существенная разница между jana.kask@paypal.com või jana.kask@pay.pal.com», - приводит она пример.