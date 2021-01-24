Кылварт утвержден кандидатом в мэры Таллинна на осенних выборах
Михаил Кылварт, занимающий пост мэра Таллинна с 11 апреля 2019 года, также будет баллотироваться в качестве кандидата в мэры столицы и на осенних местных выборах, пишет Postimees.
Михаил Кылварт, занимающий пост мэра Таллинна с 11 апреля 2019 года, также будет баллотироваться в качестве кандидата в мэры столицы и на осенних местных выборах, пишет Postimees.
Это подтвердил на сегодняшнем заседании cовета уполномоченных Центристской партии ее председатель, уходящий премьер-министр Юри Ратас.
"Сегодня мы также начинаем свой путь к нашему самому важному приоритету в этом году - выборам в органы местного самоуправления. Мы идем на эти выборы в нынешней сложной ситуации экономии, чтобы победить", - сказал Ратас.
"Я уверен, что у нас лучшие принципы развития столицы и лучший кандидат в мэры - Михаил Кылварт", - добавил Ратас.