Вс, 24.01.2021
Как премьер-министр я не принимал никаких злонамеренных или заведомо неправильных решений. Юри Ратас
Юри Ратас
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Кылварт утвержден кандидатом в мэры Таллинна на осенних выборах

Михаил Кылварт в передаче ПБК "Наша столица". ФОТО: ekraaniõmmis: PBK

Михаил Кылварт, занимающий пост мэра Таллинна с 11 апреля 2019 года, также будет баллотироваться в качестве кандидата в мэры столицы и на осенних местных выборах, пишет Postimees.

Это подтвердил на сегодняшнем заседании cовета уполномоченных Центристской партии ее председатель, уходящий премьер-министр Юри Ратас.

"Сегодня мы также начинаем свой путь к нашему самому важному приоритету в этом году - выборам в органы местного самоуправления. Мы идем на эти выборы в нынешней сложной ситуации экономии, чтобы победить", - сказал Ратас.

"Я уверен, что у нас лучшие принципы развития столицы и лучший кандидат в мэры - Михаил Кылварт", - добавил Ратас.

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