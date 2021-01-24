Ученые выяснили новые подробности о том, почему Covid-19 влияет на запах и вкус

На сегодняшний день исследования показали, что потеря обоняния и вкуса является распространенным симптомом у пациентов с Covid-19, часто возникающим даже тогда, когда другие симптомы не проявляются.

Данные, собранные в июне 2020 года, показывают, что 41% из 8438 человек сообщили о потере обоняния и 38,2% - о потере вкуса, и большинство этих ощущений исчезло внезапно, написано в публикации клиники Майо.

Кроме того, недавнее исследование 2581 пациента из 18 европейских больниц показало, что потеря обоняния у пациентов с легким течением Covid-19 составила 85,9%, в свою очередь у пациентов со средним течением заболевания - 4,5%, а у заболевших с тяжелым течением болезни - 6,5%, сообщает sciencedaily.com.

Хотя причина потери обоняния до конца не выяснена, исследователи считают, что коронавирус влияет на поддерживающие клетки, которые окружают обонятельные рецепторы в носу.

Хорошая новость заключается в том, что вирус крайне редко достигает мозга через эту сложную нейронную сеть, вызывая в таких случаях беспокойство и посттравматическое стрессовое расстройство.

Когда ученые впервые обнаружили, что одним из симптомов нового коронавируса является потеря обоняния, возникли опасения, что коронавирус может заразить обонятельные рецепторы, которые посылают сигналы в обонятельную луковицу (Bulbus olfactorius) и, таким образом, вирус может проникнуть в мозг.

Однако Сандип Роберт Дата, нейробиолог Гарвардской медицинской школы, обнаружил, что Covid-19, скорее всего, инфицировал поддерживающие клетки, которые неспособны передавать нервные импульсы, а не сами рецепторные нейроны или нервные клетки, которые поставляют информацию в мозг, сообщает Science Advances.

Между тем, в августе 2020 года итальянские ученые опубликовали исследование, которое выявило еще один фактор, связанный с изменениями обоняния и вкуса. Был сделан вывод, что потеря этих чувств связана с повышением уровня интерлейкина-6 в крови.

Интерлейкин-6 является ранним индикатором воспаления в организме и вырабатывается множеством клеток, включая те, которые отвечают за формирование иммунитета в организме человека. Ученые надеются, что дальнейшие исследования этого показателя определят причину его повышения.

Точные причины, по которым Covid-19 влияет на вкус, не ясны ученым, поскольку вкусовые рецепторы не участвуют напрямую в обонятельном механизме, и исследования этого явления все еще продолжаются.

У большинства пациентов с коронавирусом вкус и запах возвращаются в течение нескольких недель. Исследование, проведенное в июле, показало, что 72% людей сообщили о возвращении запаха через несколько недель, а 81% сообщили о возвращении вкуса в течение месяца.

Однако бывают случаи, когда запах пропадает на месяцы или после его возвращения запах кажется неприятным и удушающим. У некоторых пациентов этот побочный эффект длится месяцами.

Потеря запаха и вкуса не просто мешают хорошему самочувствию. Это также может быть опасно, потому что человек может, например, неосознанно отравиться пищей, съесть слишком острую еду, повредив тем самым желудок, или не почувствовать запах дыма от огня.

Обоняние и вкус намного важнее в повседневной жизни человека, чем мы думаем.

Исследования показывают, что потеря обоняния может способствовать депрессии, хотя биологические механизмы, которые влияют на нее, еще полностью не изучены, сообщает nature.com. Все, что известно, - это то, что обонятельные каналы связаны с лимбической системой или той частью мозга, которая отвечает за эмоции в целом, что объясняет, почему мы в основном эмоционально реагируем на запахи.