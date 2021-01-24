Вс, 24.01.2021
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Юри Ратас
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  • Тяжелое ДТП в Таллинне: трамвай после столкновения с фургоном сошел с рельсов, пострадали двое
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Фото и видео ⟩ Тяжелое ДТП в Таллинне: трамвай после столкновения с фургоном сошел с рельсов, пострадали двое
Дополнено в 17:02!

ДТП на Паэ ФОТО: Jekaterina Beketova

Сегодня, 24 января, в полдень в Таллинне произошло столкновения трамвая и фургона.

В 12 часов в Таллинне у остановки "Паэ" столкнулись трамвай и фургон Mercedes-Benz Sprinter, сообщает полиция.

Трамвай от полученного удара сошел с рельсов, но пассажиры не пострадали. В фургоне пострадали два человека, один из них получил серьезные травмы. По уточненным данным, сидевшему за рулем фургона мужчине стало плохо. Водителя и его пассажира увезли на скорой помощи в больницу. 

Как уточняет полиция, фургон ехал по Петербури-теэ в сторону улицы Маяка и на перекрестке улицы Маяка столкнулся с трамваем  CAF Urbos. 

К 14.40 последствия ДТП были устранены и движение было вновь восстановлено. 

ДТП на Паэ ФОТО: Jekaterina Beketova

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