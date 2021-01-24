Фото и видео ⟩ Тяжелое ДТП в Таллинне: трамвай после столкновения с фургоном сошел с рельсов, пострадали двое

Фото и видео ⟩ Тяжелое ДТП в Таллинне: трамвай после столкновения с фургоном сошел с рельсов, пострадали двоеДополнено в 17:02!
Сегодня, 24 января, в полдень в Таллинне произошло столкновения трамвая и фургона.
Сегодня, 24 января, в полдень в Таллинне произошло столкновения трамвая и фургона.
В 12 часов в Таллинне у остановки "Паэ" столкнулись трамвай и фургон Mercedes-Benz Sprinter, сообщает полиция.
Трамвай от полученного удара сошел с рельсов, но пассажиры не пострадали. В фургоне пострадали два человека, один из них получил серьезные травмы. По уточненным данным, сидевшему за рулем фургона мужчине стало плохо. Водителя и его пассажира увезли на скорой помощи в больницу.
Как уточняет полиция, фургон ехал по Петербури-теэ в сторону улицы Маяка и на перекрестке улицы Маяка столкнулся с трамваем CAF Urbos.
К 14.40 последствия ДТП были устранены и движение было вновь восстановлено.