Коронавирус в Ида-Вирумаа: по числу новых случаев лидирует Нарва

В Нарве зарегистрировали 45, в Силламяэ - 26, в Кохтла-Ярве - 21, в волости Йыхви - восемь, в Нарва-Йыэсуу - семь, в волости Алутагузе - три, в волости Люганузе - два, в волости Тойла - один новый случай заражения коронавирусом, сообщает rus.err.ee.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Ида-Вирумаа 853,57 случая в пересчете на 100 000 жителей.

Среди самоуправлений по этому показателю лидирует Нарва-Йыэсуу, где соответствующий показатель равен 1579,29 случая.