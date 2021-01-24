Коронавирус в Ида-Вирумаа: по числу новых случаев лидирует Нарва
За минувшие сутки в Ида-Вирумаа стали известны результаты 537 первичных тестов на коронавирус, из которых 113 оказались положительными.
За минувшие сутки в Ида-Вирумаа стали известны результаты 537 первичных тестов на коронавирус, из которых 113 оказались положительными.
В Нарве зарегистрировали 45, в Силламяэ - 26, в Кохтла-Ярве - 21, в волости Йыхви - восемь, в Нарва-Йыэсуу - семь, в волости Алутагузе - три, в волости Люганузе - два, в волости Тойла - один новый случай заражения коронавирусом, сообщает rus.err.ee.
Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Ида-Вирумаа 853,57 случая в пересчете на 100 000 жителей.
Среди самоуправлений по этому показателю лидирует Нарва-Йыэсуу, где соответствующий показатель равен 1579,29 случая.
В Силламяэ этот показатель равен 1354,17 случая, в Нарве - 1108,27, в Кохтла-Ярве - 533,18, в волости Йыхви - 506,24, в волости Люганузе - 417,96, в волости Алутагузе - 341,88 и в волости Тойла - 297,37.