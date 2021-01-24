Стрельба в Нарве: окружной суд вынесет решение по делу не позднее 31 марта

Как сообщила корреспонденту Rus.ERR пресс-секретарь Тартуского окружного суда Аннетт Крейтсман, на этой неделе окружной суд рассмотрел апелляцию адвоката Герасимова и вынесет решение по ней не позднее 31 марта.

Адвокат Герасимова в своей апелляции просит Тартуский окружной суд отменить решение Вируского уездного суда от 30 июня 2020 года в той части, в которой его подзащитный был признан виновным в попытке убийства.

В вышеупомянутой части защитник просит вынести новый приговор, которым следует оправдать Герасимова в покушении на убийство и переквалифицировать его деяние с "Покушение на убийство" на "Причинение серьезного вреда здоровью", что означало бы и снижение наказания.