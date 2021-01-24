Вс, 24.01.2021
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Юри Ратас
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  • Стрельба в Нарве: окружной суд вынесет решение по делу не позднее 31 марта
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Стрельба в Нарве: окружной суд вынесет решение по делу не позднее 31 марта

Молоток судьи. Иллюстративное фото. ФОТО: Kristjan Teedema

Устроивший в 2019 году стрельбу на улице Кангеласте в Нарве гражданин России Александр Герасимов, которого суд первой инстанции признал виновным в покушении на убийство, ходатайствует о переквалификации статьи обвинения.

Как сообщила корреспонденту Rus.ERR пресс-секретарь Тартуского окружного суда Аннетт Крейтсман, на этой неделе окружной суд рассмотрел апелляцию адвоката Герасимова и вынесет решение по ней не позднее 31 марта.

Адвокат Герасимова в своей апелляции просит Тартуский окружной суд отменить решение Вируского уездного суда от 30 июня 2020 года в той части, в которой его подзащитный был признан виновным в попытке убийства.

В вышеупомянутой части защитник просит вынести новый приговор, которым следует оправдать Герасимова в покушении на убийство и переквалифицировать его деяние с "Покушение на убийство" на "Причинение серьезного вреда здоровью", что означало бы и снижение наказания.

Если окружной суд не согласится с позицией защитника относительно квалификации, то он мог бы уменьшить назначенное ему наказание в виде 8 лет лишения свободы, отмечается в апелляции.

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