В Петербурге проверяют факт избиения ОМОНом женщины: она в реанимации в тяжелом состоянии

"Прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверки по фактам нарушений, допущенных в ходе проведения несанкционированных митингов, в том числе со стороны сотрудников правоохранительных органов города, обеспечивающих правопорядок", - сообщили в пресс-службе ведомства, добавив, что отдельно коснутся случая, когда пожилую женщину пнул ногой сотрудник патрульно-постовой службы, передает "Фонтанка.ру".

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области заявили, что также проведут проверку, результаты которой "будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения".

Вечером 23 января на площади Восстания петербуженка Маргарита Юдина преградила дорогу двум сотрудникам ОМОН, попытавшись спросить у них, почему они так грубо задерживают молодого человека. В ответ на это, как видно на видео, один из силовиков пнул ее ногой в живот, после чего женщина упала и ударилась затылком об асфальт.

54-летнюю женщину, получившую закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, доставили в НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе. Утром 24 января Baza сообщила, что Маргарите Юдиной стало хуже, и она находится в бессознательном состоянии в реанимационном отделении.

При этом директор НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе Вадим Мануковский объявил, что "женщина чувствует себя великолепно", передает издание "Подъем". "У нее легкая травма, там вообще никаких проблем. Она в сознании, чувствует себя великолепно, я бы ее вообще выписал", - сказал Мануковский.