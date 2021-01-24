Вакцинация учителей и перевод обучения на эстонский язык: с чего начнет новый министр образования

"Но сейчас, конечно, необходимо искать способы поддержать школы в этом Covid-кризисе. C одной стороны, многие школы добились больших успехов во внедрении цифрового и гибридного обучения. С другой стороны, возникли и серьезные проблемы, которые необходимо решать. Министерство образования, безусловно, поддерживает школы и является их партнером", - сказала кандидат в министры.

Она отметила, что коалиционное соглашение ставит своей целью, чтобы Министерство образования первым делом начало подготовку плана действий по переходу к обучению на эстонском языке. "Там уже проделана большая работа - недавно Тартуский университет опубликовал исследование RITA, которое дает очень много информации".

По словам Керсна, большой задачей является вопрос преемственности учителей. «Я также рада, что Рийгикогу провел очень тщательный процесс вовлечения, запросил мнение различных сторон в области образования, как обеспечить лучшую преемственность учителей».

Очень важна, по словам Керсна, лучшая интеграция образования и социальных вопросов для поддержки развития детей с особыми потребностями. "Я очень рада, что моя очень хорошая коллега Сигне Рийсало, с которой мы тесно сотрудничали в социальной комиссии в течение двух лет, станет министром социальной защиты", - добавила будущий министр.

За последний год школы в Эстонии дважды полностью или частично закрывались. Каков здесь подход Керсна?

"Я всегда поддерживала позицию, согласно которой, закрытие школ представляет собой самую крайнюю меру, оно должно по возможности осуществляться в индивидуальном порядке. Если в школе есть заболевание, те, кто инфицирован или находится в тесном контакте, переходят на гибридное или дистанционное обучение", - сказала Керсна и подчеркнула, что, по ее мнению, учителя должны стоять в первой части программы вакцинации, чтобы школы были настолько безопасными местами, насколько возможно.