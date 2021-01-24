Министр здоровья и труда вступает в должность: ждет ли Эстонию очередной список коронаограничений?

«Министерство социальных дел - такое большое министерство, что в нем могут разместиться три или четыре министра, и всем хватит работы», - сказал в интервью Postimees Танель Кийк.

По его словам, это разумное решение, что в коронакризис в Министерстве социальных дел будет два министра. «Это дает мне возможность больше сосредоточиться на сфере здравоохранения. Также на вопросах рынка труда и моя хорошая коллега Сигне Рийсало сможет сосредоточиться на социальном обеспечении», - пояснил Кийк.

С самого начала коалиционных переговоров было предложено разделить Министерство социальных дел на две части. «Поскольку обычно в государствах два министра. Мы не расходились во мнениях по этому поводу, - сказал Кийк. - Скорее, шла дискуссия о том, какие сферы кому принадлежат».

Поскольку в новом правительстве нет министра народонаселения, было необходимо разделить эти обязанности между министерствами. «Точные детали будут установлены приказом премьер-министра, который также будет обнародован в ближайшее время», - сказал Кийк.