Вс, 24.01.2021
Это вызвало настолько значительный раскол в обществе, что у нас больше не было четкого желания продолжать эту тему. Майлис Репс
Майлис Репс
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Министр здоровья и труда вступает в должность: ждет ли Эстонию очередной список коронаограничений?
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Министр здоровья и труда вступает в должность: ждет ли Эстонию очередной список коронаограничений?

Министр социальных дел Танель Кийк (Центристская партия) в новом правительстве должен будет отказаться от части своего министерства, в новом правительстве он займет должность министра здоровья и труда.

«Министерство социальных дел - такое большое министерство, что в нем могут разместиться три или четыре министра, и всем хватит работы», - сказал в интервью Postimees Танель Кийк.

По его словам, это разумное решение, что в коронакризис в Министерстве социальных дел будет два министра. «Это дает мне возможность больше сосредоточиться на сфере здравоохранения. Также на вопросах рынка труда и моя хорошая коллега Сигне Рийсало сможет сосредоточиться на социальном обеспечении», - пояснил Кийк.

С самого начала коалиционных переговоров было предложено разделить Министерство социальных дел на две части. «Поскольку обычно в государствах два министра. Мы не расходились во мнениях по этому поводу, - сказал Кийк. - Скорее, шла дискуссия о том, какие сферы кому принадлежат».

Поскольку в новом правительстве нет министра народонаселения, было необходимо разделить эти обязанности между министерствами. «Точные детали будут установлены приказом премьер-министра, который также будет обнародован в ближайшее время», - сказал Кийк.

Во вторник премьер-министр Кая Каллас и министр здроровья и труда проведут первое совещание по Covid-19. «Будет несколько дней для принятия решения, и уже в четверг эти решения будут оглашены», - уточнил Кийк, ждет ли на следующей неделе Эстонию также дополненный список коронаограничений.

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