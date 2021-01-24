Во Франции могут ввести в ближайшие дни очередной карантин

По данным собеседника издания, решение примут в ближайшее время. Отмечается, что введение нового карантина связано с распространением «британского» штамма коронавируса и нового штамма из ЮАР.

Ожидается, что 27 января состоится выступление президента Франции Эммануэля Макрона по вопросу введения карантина. Источники в правительстве уточняют, что новые ограничения продлятся не меньше трех недель.

Первый карантин был введен в стране 17 марта 2020 года и действовал до 11 мая. Второй был объявлен с 30 октября по 15 декабря. В настоящее время жители Франции должны соблюдать комендантский час с 18.00 до 06.00. Кроме того, закрыты все рестораны и кафе, театры, кинотеатры, музеи и спортивные объекты.