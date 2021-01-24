«Они не следят за своими действиями - чихают и кашляют»: как жить с зараженными коронавирусом соседями?

"Мы узнали об этом из новостей. Они гуляют здесь каждый день, их водят курить через всю нашу территорию.

Когда они возвращаются, они плюются, чихают и кашляют, короче, не следят за своими действиями,"- сказала пенсионерка Анита Лице.

Пенсионеры признаются, что уже 11 лет испытывают дискомфорт в своих домах, потому что рядом открыт дневной центр для бездомных и малообеспеченных. В нескольких метрах часто отдыхает не самый приятный контингент.

Соседи много курят, а неприятный запах буквально бьет в нос. В настоящее время ситуация еще более серьезная, поскольку люди заражены опасным для жизни вирусом.

"Департамент благосостояния объявил, что они забрали бездомных из Гайзиньша и отправили их в дневной социальный центр. Их не волнует, что происходит рядом с ними", - сказала Анита.

"В связи с тем, что коронавирус был обнаружен в одном из рижских приютов, приюте Латвийского Красного Креста, было принято решение временно переселить этих людей на улицу Католю", - сказала Лита Брице, представитель Департамента благосостояния Рижской думы.

Аните такое решение не понравилось, поэтому она теперь даже кошек не выпускает на улицу.

"Мы поддерживаем их своими налогами, я сама все еще работаю. Они ничего не дают государству, но у них есть такие привилегии. Как мне объяснили, люди, инфицированные Covid-19, могут курить", - сказала Анита.

"Следует иметь в виду, что они - люди из нашего общества. Они находятся в помещениях, где все обеспечено, чтобы они могли отсидеть 10 дней в самоизоляции. Они находятся под наблюдением врача и земессаргов.

Мы делаем все, чтобы они не выходили на улицу и не распространяли вирус", - сказала Брице.

Анита недоумевает, почему бездомным нельзя было разрешить курить на другой стороне здания, ведь поблизости нет жилых домов и патрулирует полиция.

В дневном центре находятся 25 человек, которые заболели коронавирусом. Многие из них - курильщики, которые ходят покурить несколько раз в день.

Пенсионерка Анита очень переживает, что курилка находится прямо на ее стороне дома. Она переживает, что теперь ей придется сидеть на карантине каждый раз, когда она выходит во двор.

"Риск заражения на свежем воздухе минимален. Если они не подходят к людям ближе, чем на два метра, то риск очень мал", - сказала Рита Коротинска, старший эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Однако SPKC указывает, что Рижская дума должна была выбрать более изолированное место, чтобы как можно меньше нарушать покой окружающего населения.

Затем Брице отметила, что для того, чтобы уменьшить беспокойство соседей, жителям дневного центра в будущем придется идти курить к другой стороне здания.