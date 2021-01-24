Картина дня: состав нового правительства, ДТП с участием трамвая и наглость телефонных мошенников

Много новых имен и женщин: коалиция реформистов и центристов назвала кандидатов в министры

Центристская партия и Партия реформ в воскресенье ознакомили со своими кандидатами на министерские посты. Cреди выдвинутых коалиционными партиями политиков - как уже хорошо знакомые лица с министерским опытом, так и свежая кровь. Читать дальше...

Вакцинация учителей и перевод обучения на эстонский язык: с чего начнет новый министр образования

По словам кандидата на пост министра образования и науки от Партии реформ Лийны Керсна, возглавлять одну из лучших систем образования в Европе и мире - это большая ответственность. Читать дальше...

Коронавирус подтвержден еще у 532 жителей Эстонии, восемь человек скончалось

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4568 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было 532, то есть 11,6% от общего количества. Скончалось в течение последних суток восемь человек. Читать дальше...

Российский дипломат превратил заседание в поддержку Белоруссии в атаку на Эстонию

Неофициальная виртуальная сессия Совета Безопасности ООН на высоком уровне в поддержку свободы СМИ в Белоруссии, организованная Министерством иностранных дел Эстонии в пятницу, неожиданно обернулась против самой Эстонии, когда выступил постоянный представитель России при ООН, дипломат Дмитрий Полянский, который начал атаковать Эстонию. Читать дальше...

Кальюлайд: реакция российских властей демонстрирует их слабость

В субботу в десятках городов России состоялись акции в поддержку лидера оппозиции Алексея Навального. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что насилие со стороны российских властей внушает беспокойство и что каждый народ должен иметь право мирно продемонстрировать свою волю. Читать дальше...

Паэт: теперь российский режим сделает все, чтобы подавить протесты

В свете акций поддержки, которые прошли вчера в России, депутат Европарламента Урмас Паэт сказал, что происходящее нельзя сравнивать с ситуацией в Беларуси, но субботний день продемонстрировал явную опасность для российского режима. Читать дальше...

«Наглый молокосос, который уверен, что их не поймают»: житель Эстонии целый час разговаривал с мошенником

Столкнувшийся с предполагаемыми мошенниками пользователь портала объявлений Okidoki Петер-Кристиан Кивистик сказал, что, кажется, речь идет о нахальном школьнике. Читать дальше...

ФОТО И ВИДЕО 〉 Тяжелое ДТП в Таллинне: трамвай после столкновения с фургоном сошел с рельсов, пострадали двое

Сегодня в полдень в Таллинне произошло столкновения трамвая и фургона. Трамвай от полученного удара сошел с рельсов. Читать дальше...

ФОТО 〉 Водитель устроил бешеные гонки на лыжной трассе: теперь его ищет полиция

В Центр тревоги поступило сообщение, что в Раквере была повреждена лыжная трасса Палермо. На месте было видно, что водитель усердно вспахал трассу, круги были намотаны и на горе. Полиция надеется поймать нарушителя. Читать дальше...

Синоптик: в феврале Эстонию ждут настоящие морозы, до весны еще далеко

Уроженец расположенного на северо-востоке Эстонии поселка Симуна синоптик Кайро Кийтсак заверил любителей зимней погоды, что весна еще не близко и в феврале еще можно будет насладиться морозами. Читать дальше...

Канадские ученые заявляют, что нашли эффективное лекарство от Covid-19

Крупное клиническое испытание показало, что лекарство против подагры колхицин эффективно при лечении коронавируса и снижает риск осложнений от этого заболевания. Об этомт заявили канадские врачи. Читать дальше...

ВИДЕО 〉 Дастин Порье сенсационно победил Конора Макгрегора нокаутом

Американский боец MMA Дастин Порье одержал сенсационную победу над ирландцем Конором Макгрегором в главном бою турнира UFC 257 на Бойцовском острове в Абу-Даби. Читать дальше...