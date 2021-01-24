Картина дня: состав нового правительства, смертельное ДТП и телефонные мошенники

Много новых имен и женщин: коалиция реформистов и центристов назвала кандидатов в министры

Центристская партия и Партия реформ в воскресенье ознакомили со своими кандидатами на министерские посты. Cреди выдвинутых коалиционными партиями политиков - как уже хорошо знакомые лица с министерским опытом, так и свежая кровь. Читать дальше...

ВИДЕО 〉 Кая Каллас: был спор относительно всех министров

Председатель Партии реформ, премьер-министр нового правительства Кая Каллас сообщила Postimees, что и ее партия, и партнер по коалиции Центристская партия пошли на компромиссы в разделении министерств и выборе министров. «В целом, это правительство будет хорошим», — сказала она. Читать далее...

Вакцинация учителей и перевод обучения на эстонский язык: с чего начнет новый министр образования

По словам кандидата на пост министра образования и науки от Партии реформ Лийны Керсна, возглавлять одну из лучших систем образования в Европе и мире - это большая ответственность. Читать дальше...

Сеэдер: сделать Яани министром - провокационно, Лийметс - временное решение

Председатель «Отечества» Хелир-Вальдор Сеэдер не дал положительной оценки решению Центристской партии назначить префекта Пыхьяской префектуры Кристиана Яани министром внутренних дел и дипломата Эву-Марию Лийметс - министром иностранных дел. Читать далее...

В Харьюмаа погиб 34-летний водитель квадроцикла

Сегодня в 19.12 в Центр тревоги сообщили, что в деревне Мустйыэ, волость Ания, Харьюмаа, в кювет вылетел квадроцикл, под которым был обнаружен тяжело пострадавший 34-летний мужчина, сообщила пресс-служба полиции. Читать далее...

«Наглый молокосос, который уверен, что их не поймают»: житель Эстонии целый час разговаривал с мошенником

Столкнувшийся с предполагаемыми мошенниками пользователь портала объявлений Okidoki Петер-Кристиан Кивистик сказал, что, кажется, речь идет о нахальном школьнике. Читать дальше...

Коронавирус подтвержден еще у 532 жителей Эстонии, восемь человек скончалось

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4568 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было 532, то есть 11,6% от общего количества. Скончалось в течение последних суток восемь человек. Читать дальше...

Российский дипломат превратил заседание в поддержку Белоруссии в атаку на Эстонию

Неофициальная виртуальная сессия Совета Безопасности ООН на высоком уровне в поддержку свободы СМИ в Белоруссии, организованная Министерством иностранных дел Эстонии в пятницу, неожиданно обернулась против самой Эстонии, когда выступил постоянный представитель России при ООН, дипломат Дмитрий Полянский, который начал атаковать Эстонию. Читать дальше...

Кальюлайд: реакция российских властей демонстрирует их слабость

В субботу в десятках городов России состоялись акции в поддержку лидера оппозиции Алексея Навального. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что насилие со стороны российских властей внушает беспокойство и что каждый народ должен иметь право мирно продемонстрировать свою волю. Читать дальше...

Паэт: теперь российский режим сделает все, чтобы подавить протесты