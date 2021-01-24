Вс, 24.01.2021
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Майлис Репс
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Поджег жену и обещал убить тещу: житель Эстонии проведет за решеткой больше 11 лет

Вируская тюрьма в Йыхви. Фото иллюстративное. ФОТО: SANDERI LVEST/EESTI MEEDIA/

Продолжительный тюремный срок для мужчины, который летом 2019 года на Сааремаа поджег свою жену и угрожал убить тещу, вступил в силу, поскольку Госсуд не принял к рассмотрению жалобы защитника и прокурора, сообщает BNS.

Поскольку Госсуд не принял иски защитника Андреса Тамме и ляэнеского окружного прокурора Райнера Амура, приговор 54-летнему Рейну Весперу, согласно которому он должен будет провести за решеткой 11 лет и шесть месяцев, вступил в силу.

В феврале прошлого года Пярнуский уездный суд за попытку убийства при отягчающих обстоятельствах, угрозу убийства и хранение взрывчатого вещества приговорил Веспера к 13 годам тюрьмы, но Таллиннский окружной суд переквалифицировал попытку убийства при отягчающих обстоятельствах на причинение тяжкого вреда здоровью и смягчил ему поэтому наказание.

Вечером 13 августа 2019 года в полицию поступил вызов на Сааремаа в Кырккюлла, где Веспер в ходе ссоры поджег свою жену. Ее с сильными ожогами доставили в больницу и врачам удалось спасти ее жизнь. Согласно обвинению, у Веспера вспыхнула ссора с женой, поскольку он вернулся домой пьяным и решил продолжить пить дома. Пришедшую на крики тещу, которая жила в соседнем доме, Веспер пообещал убить топором.

Приехавшая на место происшествия полиция задержала Веспера. При обыске в его доме были найдены восемь килограммов тротила.

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