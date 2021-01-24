Вс, 24.01.2021
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  • Коронавирус в Таллинне: 40% всех зарегистрированных за неделю случаев пришлось на Ласнамяэ
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Коронавирус в Таллинне: 40% всех зарегистрированных за неделю случаев пришлось на Ласнамяэ

Ласнамяэ. Фото иллюстративное. ФОТО: Konstantin Sednev/Postimees Grupp/Scanpix Baltics

За минувшие сутки в Таллинне стали известны результаты 1515 первичных тестов на коронавирус, из которых положительными оказались 154. 

Больше всего новых случаев заражения выявили в крупнейшем районе города Ласнамяэ - 44, передает rus.err.ee.

В Мустамяэ выявили 27, в Хааберсти - 20, в Пыхья-Таллинне - 17, в Кристийне - 15 , в Кесклинне - 13, в Нымме - 10, в Пирита - восемь новых случаев заражения коронавирусом.

За последнюю неделю в Таллинне добавился 1461 новый случай заболевания коронавирусом, из них 40,6% или 594 зарегистрировано в Ласнамяэ. В этом районе, по данным на 24 января, и самый высокий показатель кумулятивной заболеваемости - 960,80 случая на 100 000 жителей за две недели.

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