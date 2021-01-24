Центристская партия урезает свой бюджет почти на полмиллиона евро

«Сегодня я, безусловно, должен коснуться и дел Центристской партии Эстонии. В начале этой недели я представил правлению Центристской партии обзор нашего финансового положения, бюджета и планов на этот год. Цифры заставляют задуматься, - сказал Ратас. - Нашей деятельности мешает целый ряд возникших много лет назад проблем, но, к сожалению, сюда относятся и новые подозрения, недавно высказанные в отношении партии. В этой связи мне пришлось представить правлению партии проект бюджета с исключительно большими сокращениями. После сложных обсуждений мы утвердили бюджет, который по сравнению с прошлым годом урезан почти на полмиллиона евро».