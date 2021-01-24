Песков о массовых протестах в России: вышло мало людей, много людей голосуют за Путина

"Это выгодно тем, кто хочет дальше качать ситуацию. На самом деле не качается, потому что, вы не забывайте, вот сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина", - сказал Песков в интервью программе "Москва.Кремль.Путин" на телеканале "Россия 1"(ВГТРК).

Он подчеркнул, что много людей голосовало за поправки в Конституцию. "Если цифры сопоставить, то поймете, насколько это мало людей, хотя это тоже граждане России", - заметил Песков.

При этом пресс-секретарь президента подчеркнул: "Я с уважением отношусь ко всем точкам зрения, но я категорически против участия в незаконных акциях, потому что иной оценки там быть не может, это нарушение закона".

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Навального прошли в субботу во многих городах страны, включая Москву.