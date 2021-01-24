Видео ⟩ Кая Каллас: был спор относительно всех министров

— Какими были пятница и суббота, когда вы делили министерства, и вам представили кандидатов в министры от Центристской партии?
— Переговоры всегда напряженные, и я думаю, что результат, которым ни одна из сторон полностью не удовлетворена, — хороший результат. Оба пошли на компромисс. В целом, я думаю, что это правительство будет хорошим.
— У Партии реформ особенно тяжелые министерские портфели. Минфин теперь за вами — это была тяжелая схватка с Центристской партией?
— Был спор относительно всех министров. Идеалом для обоих было бы обладание исключительной властью и возможность самостоятельно занимать все министерские должности, но этого нет. Минфин важен — правая рука премьер-министра все же министр финансов.
— Что для вас важно, что должно быть у каждого министра?
— Кажется, был один премьер-министр Великобритании, который сказал, что в действительности необходимы добросовестность и справедливость. Я считаю, что все министры добросовестны.
— Первый этап завершен, следующая неделя будет насыщенной. Каковы ваши первые задачи в роли премьер-министр?
— Первое заседание правительства уже созвано в два часа дня во вторник, на котором мы обсуждаем связанные с ковидом проблемы. Также придет научный совет, при условии, что я получу мандат в понедельник, затем во вторник работа будет продолжена полным ходом.
— Вы будете бороться за то, чтобы эстонцы смогли ездить в Финляндию?
— Все это мы обсудим во вторник. Я считаю, что построение хороших отношений со всеми нашими соседями и союзниками в равной степени является одной из больших целей, и налаживание более успешной работы этого канала связи, я думаю, является одним из приоритетов этого правительства.