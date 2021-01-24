Видео ⟩ Кая Каллас: был спор относительно всех министров

— Какими были пятница и суббота, когда вы делили министерства, и вам представили кандидатов в министры от Центристской партии?

— Переговоры всегда напряженные, и я думаю, что результат, которым ни одна из сторон полностью не удовлетворена, — хороший результат. Оба пошли на компромисс. В целом, я думаю, что это правительство будет хорошим.

— У Партии реформ особенно тяжелые министерские портфели. Минфин теперь за вами — это была тяжелая схватка с Центристской партией?

— Был спор относительно всех министров. Идеалом для обоих было бы обладание исключительной властью и возможность самостоятельно занимать все министерские должности, но этого нет. Минфин важен — правая рука премьер-министра все же министр финансов.

— Что для вас важно, что должно быть у каждого министра?

— Кажется, был один премьер-министр Великобритании, который сказал, что в действительности необходимы добросовестность и справедливость. Я считаю, что все министры добросовестны.

— Первый этап завершен, следующая неделя будет насыщенной. Каковы ваши первые задачи в роли премьер-министр?

— Первое заседание правительства уже созвано в два часа дня во вторник, на котором мы обсуждаем связанные с ковидом проблемы. Также придет научный совет, при условии, что я получу мандат в понедельник, затем во вторник работа будет продолжена полным ходом.

— Вы будете бороться за то, чтобы эстонцы смогли ездить в Финляндию?