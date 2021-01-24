Видео ⟩ Новый министр внутренних дел: я начинаю с чистого листа

Кристиан Яани признал, что поскольку он является сегодня чиновником полиции, вступление в должность министра внутренних дел от партии, которая в настоящее время под следствием в связи с коррупцией, заставило его задуматься и затруднило принятие решения.

По словам Яани, он также встретился с членами правления Центристской партии, чтобы убедиться, что борьба с коррупцией в партии по-прежнему ведется на высоком уровне. «И это, безусловно, успокоило меня, облегчило это решение. Я начинаю с чистого листа, и я, безусловно, смогу поделиться своим опытом, чтобы такая ситуация не повторилась», — сказал он. Яани отметил, что как для чиновника полиции эта ситуация очень прискорбна для него.

Яани также считает, что пока рано говорить о том, что будет, если что-то будет обнаружено в ходе расследования. «После этого партия должна решить, какими будут дальнейшие шаги. Конечно, в уставе партии также очень конкретно указано, какие шаги нужно предпринять, если один из членов партии виновен в правонарушении», — сказал он, добавив, что верит, что все правоохранительные органы выполняют свою работу быстро и оперативно.

«Я знаю, что ни один случай коррупции в Эстонии не останется незамеченным, потому что знаю, насколько хороши наши следователи в различных подразделениях Министерства внутренних дел: будь то Департамент полиции и погранохраны (PPA) или КаПо. Такие вещи рано или поздно выходят наружу», — отметил он.

Каковы первые шаги нового министра внутренних дел? «Первое решение — встретиться со всеми, узнать друг друга, сначала поговорить с людьми. Я знаю, что происходит в области внутренней безопасности или в сфере администрирования Министерства внутренних дел, но, конечно, до сих пор это относилось скорее к PPA, сфера администрирования Министерства внутренних дел в несколько раз шире», — сказал Яани.