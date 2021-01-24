Соратник Навального об акциях протеста: власти в РФ действительно напуганы

"Думаю, их действия говорят за себя больше, чем их слова", - заявил Ашурков. "Уровень присутствия силовых служб на улицах Москвы, городов по всей России, жестокость полиции, информационная кампания, которую они развязывают против Навального, против людей, которые выходят на этот протест - думаю, это говорит за себя", - отметил он. "Они (власти РФ. - Ред.) действительно напуганы", - считает соратник Алексея Навального.

Владимир Ашурков также прокомментировал, какими он видит возможные последствия нынешних массовых протестных акций в России. "Думаю, история - это процесс. Ни у кого нет хрустального шара, чтобы предсказать, что произойдет", - сказал он. "Но также единственное постоянное в истории - это перемены, и система авторитарного режима, коррупции и лжи, которая была создана в России за последние 20 лет Путиным и его дружками, безусловно, закончится", - полагает Ашурков.

В России по итогам массовых протестов против ареста известного оппозиционера Алексея Навального число задержанных на 16.40 мск 24 января составляло 3564, сообщил правозащитный портал "ОВД-Инфо". Это - рекордное число за все время проведения протестных мероприятий в современной истории России. Накануне они проходили более чем в 120 городах РФ и свыше чем в 70 - за границей. По оценкам агентства Reuters, на несанкционированную акцию в одной только Москве собрались до 40 тысяч протестующих. Главное управление МВД по мегаполису на середину дня 23 января, говоря о Пушкинской площади Москвы, приводило цифру примерно в 4000 человек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя 24 января прошедшие акции, заявил, что на них "вышло мало людей".